Walz planteó sus exigencias a Tom Homan, incluidas investigaciones parciales sobre tiroteos

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se reunió este martes con el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, a quien le expuso una serie de exigencias relacionadas con la actuación de fuerzas federales en el estado, entre ellas la realización de investigaciones imparciales sobre los tiroteos ocurridos en Minneapolis que involucraron a agentes federales.

Así lo informó la oficina del gobernador en un comunicado oficial.

Según la nota, Walz reiteró como prioridades de su administración una reducción “rápida y significativa” del despliegue de fuerzas federales en Minnesota y el fin de lo que describió como una “campaña de represalias” contra el estado.

El gobernador y Homan coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo continuo y acordaron seguir trabajando para alcanzar estos objetivos, a los que, de acuerdo con el comunicado, el presidente Donald Trump también habría accedido el día anterior.

Walz designó al Departamento de Seguridad Pública de Minnesota como enlace principal con Homan para supervisar el cumplimiento de los compromisos, reseñó AP.

El encuentro se produjo en un contexto de creciente presión tras las recientes muertes de civiles a manos de agentes federales en Minneapolis. El caso más reciente fue el de Alex Pretti, la segunda persona muerta este mes durante un operativo federal, un hecho que ha generado fuertes críticas incluso dentro de sectores republicanos y defensores del derecho a portar armas.

Estas voces cuestionaron que la administración atribuyera inicialmente la responsabilidad de su muerte al hecho de que Pretti poseía legalmente un arma.

Videos grabados por transeúntes contradicen las primeras declaraciones de altos funcionarios federales, que describieron a Pretti como violento y armado. Las imágenes muestran, en cambio, que sostenía un teléfono móvil y auxiliaba a una mujer afectada por gas pimienta cuando los agentes lo tiraron al piso antes de matarlo.

Ningún video lo muestra desenfundando el arma que portaba legalmente.

La polémica obligó a la Casa Blanca a matizar su discurso. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, reafirmó el apoyo de Trump a la Segunda Enmienda, aunque advirtió que portar armas durante enfrentamientos con la policía incrementa el riesgo de uso de la fuerza.

El propio Trump se distanció de las declaraciones que calificaron a Pretti como “asesino” y aseguró que quiere que su muerte sea investigada.

El asesinato de Pretti ocurrió pocos días después de la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minnesota, lo que intensificó las protestas en el estado para exigir justicia y el repliegue de las fuerzas federales.

