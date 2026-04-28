Tribunal rechaza política de Trump de impedir fianza para inmigrantes que ICE busca deportar

NUEVA YORK.- La Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, con sede en Nueva York, rechazó rechazó la política del gobierno del presidente Donald Trump de detener a inmigrantes que busca deportar y determinó que las autoridades deben permitirles a esas personas solicitar fianza.

“Incluso si la nueva interpretación del gobierno de la Sección 1225(b)(2)(A) fuera plausible —y no lo es—, la rechazaríamos de todos modos basándonos en nuestra obligación de interpretar estos estatutos de una manera que evite las serias cuestiones constitucionales, lo cual conlleva lo que sería el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos”, determina la opinión aprobada por unanimidad, es decir 3-0.

El juez Joseph Bianco, nombrado por Trump, escribió la opinión que fue respaldada por otros dos jueces, uno nombrado por Bill Clinton y otro por Joe Biden.

Aunque es una decisión importante para la jurisdicción del Segundo Distrito, esto crea una división en el tribunal de circuito con los fallos del Quinto y Octavo circuitos, por lo que esto podría ser llevado a la Corte Suprema.

En la opinión, el juez Bianco indica que la administración Trump no logró justificar su plan de detención de inmigrantes durante un tiempo indeterminado, mientras los procesa para su deportación.

“Es aún más difícil explicar por qué el gobierno, si tenía la responsabilidad de detener a la enorme cantidad de no ciudadanos contemplados en la Sección 1225, habría descuidado durante casi treinta años aumentar su capacidad de detención lo suficiente como para implementar realmente ese mandato”, dice la decisión en referencia al plan migratorio del actual gobierno.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado un plan para ampliar los centros de detención, pero su intención de retener a inmigrantes en forma indefinida ha sido desafiada en tribunales.