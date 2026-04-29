Cambio de nombre del Departamento de Defensa al “Departamento de Guerra” de EE.UU. costará unos $52 millones

WASHINGTON – El Pentágono solicitó al Congreso de Estados Unidos codificar el cambio de nombre del Departamento de Defensa al “Departamento de Guerra” y reconoció que esta nueva identidad costará unos $52 millones de dólares.

En una propuesta legislativa que la agencia presentó al legislativo, indicó que este costo es un estimado y que los “gastos finales” se conocerán una vez termine el proceso de cambio de nombre.

En un desglose de gastos, el documento detalla que unos $3.5 millones de dólares irán destinados para los departamentos militares; $3 millones para la Oficina del Secretario de Guerra y los Servicios de la Sede de Washington y $44.6 millones para las agencias de defensa y las actividades de campo del Departamento de Guerra.

En el documento, el Departamento justifica la propuesta oficial del cambio de nombre como un “recordatorio fundamental de la importancia y el respeto de nuestra misión central: combatir y ganar guerras”.

El presidente de EE.UU., Donald Turmp, firmó en septiembre una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, como se conocía a esta cartera entre 1789 y 1947.

Pese a no tener aún la aprobación del legislativo, el Gobierno ya usa este nuevo nombre cotidianamente, incluyendo también en redes sociales y en su página web.

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