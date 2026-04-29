John Terry en medio de la polémica tras respaldar propuestas contra inmigrantes en el Reino Unido

El histórico excapitán del Chelsea y de la selección inglesa John Terry manifestó su apoyo a una serie de propuestas económicas y migratorias de corte radical. Terry respaldó públicamente las declaraciones de Rupert Lowe, político del partido de derecha Restore Britain, quien propone eliminar las ayudas económicas para extranjeros residentes en el país.

Lowe publicó un mensaje en redes sociales exigiendo que el acceso a los subsidios sea denegado a ciudadanos extranjeros y que se proceda a la expulsión de aquellos que no puedan “sostenerse económicamente”. El político sugirió que los fondos ahorrados deberían destinarse a reducir la carga impositiva de los ciudadanos británicos. Ante esta publicación, Terry respondió de forma tajante con un “100 %”, validando la postura de “poner a nuestra gente primero”.

No es la primera vez que la leyenda de los Blues se alinea con el discurso de Lowe. Recientemente, Terry también mostró su aprobación (mediante emojis de aplausos y la bandera de Inglaterra) a una propuesta del político para prohibir el uso del burka en territorio británico.

Terry nuevamente en polémica

El posicionamiento de Terry ha reavivado el recuerdo de uno de los episodios más oscuros de su carrera profesional. En 2011, mientras portaba el brazalete de los Three Lions, Terry fue acusado de proferir insultos racistas contra el jugador Anton Ferdinand.

Aunque fue absuelto en un juicio penal, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) lo declaró culpable de emplear lenguaje abusivo con referencias a la raza.

Tras una exitosa carrera con casi 500 partidos en Stamford Bridge, Terry ha intentado consolidarse en los banquillos como entrenador, aunque sin lograr el mismo impacto que obtuvo como jugador. Estas nuevas declaraciones han generado reacciones divididas en la opinión pública británica, especialmente en un momento de alta sensibilidad política respecto a la gestión migratoria y la economía nacional.

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