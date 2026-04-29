Cómo saber si tus riñones están sanos: el método más efectivo, según nefrólogo

Dicen que la mejor manera de saber si tus riñones están sanos es que simplemente sigan funcionando, pero esto es un grave error, porque son órganos vitales silenciosos, tanto en su salud como en su principio de enfermedad.

Además, expertos en salud renal advierten que los riñones pueden seguir cumpliendo su trabajo, incluso cuando su capacidad está grevemente reducida. Sin embargo, aquí el gran problema es no detectar problemas a tiempo.

Para que jamás te suceda y puedas conocer a ciencia cierta el estado de salud de tus riñones, el nefrólogo Jeffrey R. Schelling, profesor del Departamento de Fisiología y Biofísica en la Case Western Reserve University, explica cuál es el método más confiable para evaluar la salud de estos órganos.

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Así puedes conocer clínicamente si tus riñones están sanos

Según el especialista, la forma más precisa no es a través de síntomas visibles, sino mediante pruebas médicas de rutina. En particular, dos estudios son clave: el análisis de sangre y el examen de orina.

El primero permite conocer un valor llamado tasa de filtración glomerular estimada, o filtración glomerular estimada (eGFR). Este indicador mide qué tan bien los riñones están filtrando los desechos de la sangre. Cuando el resultado se encuentra dentro de los rangos normales, sugiere que la función renal es adecuada.

Por otro lado, el examen de orina evalúa la relación albúmina-creatinina, conocida como relación albúmina-creatinina (uACR). Este estudio detecta la presencia de albúmina, una proteína que no debería aparecer en la orina en cantidades elevadas. Si se detecta, puede ser una señal temprana de daño renal.

Estos dos exámenes, además de la ecografía renal, le ofrecen a cualquier nefrólogo una guía confiable para dar un diagnóstico y tratamiento adecuado, pero sobre todo temprano.

Aunque existen señales que podrían alertar sobre un problema, como la hinchazón en los tobillos o la dificultad para respirar, estas no son exclusivas de una enfermedad renal. Por eso, confiar únicamente en síntomas puede retrasar el diagnóstico.

El propio Jeffrey R. Schelling advierte que los riñones pueden seguir funcionando incluso con apenas un 10% de su capacidad, lo que significa que muchas personas no detectan el problema hasta que está avanzado.

Una enfermedad silenciosa en aumento

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor del 15% de los adultos en Estados Unidos padecen enfermedad renal crónica. Esto equivale a aproximadamente 1 de cada 7 personas con una función renal reducida.

El dato resulta relevante porque, en muchos casos, quienes la padecen no lo saben (9 de cada 10, según los datos). La progresión suele ser lenta y sin síntomas claros en etapas iniciales.

Frente a este panorama, los especialistas coinciden en una recomendación: realizar controles médicos periódicos. Tanto el análisis de sangre como el de orina forman parte de los estudios básicos que pueden detectar alteraciones antes de que aparezcan complicaciones mayores.

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