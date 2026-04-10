Cómo tomar jugo de zanahoria y pepino para limpiar los riñones

Aunque no reemplaza los tratamientos médicos (fundamental), el jugo de zanahoria y pepino puede ser un gran aliado para limpiar los riñones. La clave de este remedio casero está en su combinación de nutrientes, además de destacar como una bebida hidratante y diurética.

De acuerdo con información difundida por el portal especializado Mejor con Salud, el jugo de zanahoria y pepino aporta agua, compuestos antioxidantes y sustancias con efecto diurético que ayudan a estimular la eliminación de líquidos retenidos.

Pero ojo, hablar de “limpiar” los riñones puede generar confusión. Estos órganos ya cumplen de forma natural la función de filtrar toxinas y eliminar desechos a través de la orina. Sin embargo, ciertos alimentos pueden favorecer ese proceso.

En ese sentido, el consumo del jugo puede apoyar la función renal, siempre que se combine con una buena hidratación y hábitos saludables.

Lee también: ¿Puedo morir por piedras en los riñones? Médicos lo aclaran

Cómo preparar y tomar el jugo de zanahoria y pepino para limpiar los riñones

Es sencillo y no requiere ingredientes complicados. Vas a necesitar:

1 pepino

2 zanahorias

250 ml de agua

Jugo de medio limón o naranja (opcional)

Preparación:

Lava bien el pepino y las zanahorias.

Pela ambos ingredientes y córtalos en trozos pequeños.

Colócalos en la licuadora junto con el agua.

Licúa durante unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea.

Sirve en un vaso y añade el jugo de limón o naranja si deseas un toque cítrico.

Este jugo puede consumirse en distintos momentos del día. Muchas personas lo prefieren en la mañana o como merienda, ya que aporta frescura e hidratación.

También puede tomarse antes de hacer ejercicio, debido a su contenido de agua y su perfil ligero. En cambio, no se recomienda beberlo antes de dormir, ya que su efecto diurético podría interrumpir el descanso.

Cómo actúa en el organismo

Cada ingrediente cumple un papel específico:

Zanahoria: rica en fibra, carotenoides y vitamina A. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y favorecen el equilibrio digestivo.

rica en fibra, carotenoides y vitamina A. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y favorecen el equilibrio digestivo. Pepino: contiene un alto porcentaje de agua y actúa como diurético natural, lo que facilita la eliminación de líquidos y puede reducir la hinchazón.

Al combinarse, ambos ingredientes crean una bebida ligera que favorece la hidratación, un factor clave para el correcto funcionamiento de los riñones.

Los médicos reiteran que, aunque el jugo de zanahoria y pepino puede aportar beneficios, no debe considerarse una solución médica para problemas renales. Si existen síntomas como dolor, infecciones o antecedentes de enfermedad renal, lo más adecuado es consultar con un especialista.

Te puede interesar:

· ¿Tomar magnesio daña los riñones? Médicos lo aclaran

· Me duele el lado derecho del cuerpo: médicos explican qué significa

· El hábito que más daña tus riñones, advierte experto: “Es lo peor”