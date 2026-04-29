DOE aún no responde a emplazamiento del Congreso por cancelación de fondos para placas solares en Puerto Rico

NUEVA YORK – El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) aún no ha respondido a la solicitud de demócratas en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes para que personal de la agencia explique las razones detrás de la decisión de cancelar cientos de millones en fondos asignados por el Congreso para placas solares en hogares vulnerables en Puerto Rico.

“Los miembros solicitaron al DOE que informe al Congreso sobre el asunto a más tardar el 30 de abril de 2026, como primer paso de su investigación; sin embargo, el Departamento no ha respondido a su solicitud”, dijo un portavoz del comité a El Diario.

La información fue provista el martes a pedido de este medio. El Comité de Recursos Naturales es el que tiene jurisdicción directa sobre los temas de Puerto Rico y otros territorios en la Cámara de Representantes federal.

El pasado 23 de abril, casi 50 demócratas encabezados por el miembro de mayor rango, Jared Huffman (California), enviaron una carta a Chris Wright, secretario del DOE, en la que le piden explicaciones por el súbito freno en las partidas del llamado “Fondo de Resiliencia Energética” (Puerto Rico-Energy Resilience Fund o PR-ERF).

Como parte del emplazamiento, los legisladores pidieron una sesión informativa ante el Congreso.

A esos fines, establecieron la fecha límite del 30 de abril para que el DOE informe al Congreso sobre el asunto, como primer paso de su investigación.

En la misiva, el grupo cuestionó el “desprecio” a la intención del Congreso que aprobó el financiamiento a través de la Ley de Asignaciones Consolidadas en diciembre 2022, o la “cancelación potencialmente ilegal de contratos”.

“La falta de transparencia del DOE, el uso ineficiente y reiterado de los fondos, el desprecio por la intención del Congreso y la cancelación potencialmente ilegal de contratos —sumados al consiguiente aumento de la pobreza energética y a la pérdida de seguridad energética— plantean serias interrogantes sobre el uso que el Departamento está haciendo del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (ERF). Solicitamos una sesión informativa como primer paso en nuestros esfuerzos por comprender los fundamentos de las decisiones adoptadas por el Departamento”, señalaron los demócratas en la misiva.

Los legisladores además denunciaron la falta de transparencia en los procesos.

“Si bien los fondos del ERF se asignaron inicialmente de manera transparente, incorporando a las comunidades más afectadas, ahora dichos fondos están siendo redirigidos bajo un denso manto de secreto. AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), Genera PR, LUMA Energy y el DOE se han negado, todos ellos, a revelar los proyectos específicos a los que se destinaría potencialmente la reasignación de fondos; LUMA y el DOE, por su parte, han ofrecido únicamente descripciones generales”, lee otra parte de la carta.

El DOE redirigió parte de los $1,000 millones del fondo que habían sido asignados para programas como “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes” a reparaciones en la red eléctrica.

Según la información que manejan los congresistas, parte del dinero se estaría utilizando para un nuevo gasoducto de gas natural.

“En 2012, un proyecto denominado Vía Verde —el cual habría supuesto la construcción de un nuevo gasoducto de metano licuado a través de la isla principal— fue rotundamente rechazado por el pueblo de Puerto Rico debido a las graves preocupaciones en materia de seguridad para las comunidades locales, la amenaza de daños masivos a ecosistemas sensibles y la desconfianza generalizada ante las afirmaciones del Gobierno respecto a los supuestos ahorros económicos”, alertaron los suscribientes.

El año pasado, el DOE congeló todos los proyectos del ERF sin considerar el estatus de su implementación para redireccionar los fondos a proyectos en la red no especificados.

“En septiembre de 2025, el DOE retiró $365 millones de dólares destinados a la seguridad energética tras desastres, fondos que estaban previstos para ayudar a 175 pequeñas instalaciones de atención médica que atienden a 300,000 pacientes (a través del Programa Comunidades Resilientes), así como a complejos de apartamentos y condominios que albergan a más de 400,000 residentes”, explicaron en el documento.

El 9 de enero pasado, el DOE frenó otros $350 millones bajo el Programa Acceso Solar, cuyo enfoque eran personas con discapacidades y/o bajos ingresos en comunidades de última milla que sufren cortes de energía frecuentes y tienen un acceso limitado o nulo a una red eléctrica estable.

Al momento de las suspensiones, miles de familias habían firmado contratos para los sistemas de energía solar y varios proyectos se encontraban en proceso de ejecución.

“Para muchas de ellas, ya se habían adquirido equipos por valor de millones de dólares. Los demócratas del Comité han descubierto que dichos equipos solares han permanecido almacenados en depósitos en Puerto Rico desde el año pasado, momento en que el DOE paralizó todas las instalaciones” especificaron en el escrito.

En un comunicado el 30 de septiembre, el DOE notificó que reasignarían hasta $365 millones de dólares del fondo para “abordar la crisis de la red eléctrica de Puerto Rico y proporcionar energía asequible y confiable”.

Según la agencia, con el cambio buscaban fortalecer la estabilidad de la red eléctrica y reforzar la infraestructura crítica. La Oficina de Despliegue de la Red (GDO) del DOE sería la encargada de administrar los fondos a través de la AEE.

“La red eléctrica de Puerto Rico ha padecido durante años la falta de mantenimiento, una gestión deficiente y el impacto de tormentas devastadoras, lo que ha dejado a familias y empresas vulnerables ante frecuentes interrupciones del suministro y costos más elevados. En virtud de la Orden Ejecutiva 14156 del presidente (Donald) Trump, el DOE está reasignando recursos para fortalecer la infraestructura crítica y garantizar un suministro eléctrico confiable y asequible para las comunidades de todo Puerto Rico”, recalca la entidad en el parte de prensa.

El Diario ha intentado en varias ocasiones obtener una declaración del DOE sobre el tema, pero no hemos recibimos respuesta.

La carta de los congresistas es uno de varios esfuerzos realizados por partes interesadas para presionar a la Administración Trump a que restituya el dinero asignado a través del Congreso.

A mediados de mes, casi 200 organizaciones de Puerto Rico y EE.UU. enviaron otra carta al DOE para pedir la restitución inmediata de las partidas.

La misiva destaca el hecho de residentes con enfermedades que requieren equipos médicos que funcionan con energía, así como discapacitados son los más afectados por el freno en los fondos.

“Las personas con discapacidad se ven desproporcionadamente afectadas por la pérdida de energía causada por desastres recurrentes. Personas con discapacidad resultaron heridas y posiblemente fallecieron porque no contaban con electricidad para mantener medicamentos refrigerados o electricidad para mantener ventiladores y otros equipos vitales operando, esto se ha observado recientemente durante y después de los huracanes Fiona y María”, alerta la misiva encabezada por Hispanic Federation.

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