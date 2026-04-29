Eladio Carrión lanzará su nuevo disco “Corsa” este 30 de abril

Una de las figuras favoritas de los fanáticos del trap y el rap pesado en español, es el estadounidense Eladio Carrión, quien está en el conteo regresivo de horas para el estreno de su nuevo álbum “Corsa”, el cual está previsto a ser lanzado este jueves, 30 de abril y así lo recordó a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Countdown oficial. 24 horas para Corsa“, posteó el trapero como pie de un avance del videoclip de “Ricky Bobby”, el tema que apunta a ser el más exitoso de su nueva producción, de acuerdo a los pronósticos.

“Corsa” está dedicado a la vida urbana y a los autos

Como se prevé con su nombre, “Corsa” es un álbum que está dedicado a los automóviles, a las carreras y al estilo de vida deportivo, arriesgado y callejero. Con este concepto, Eladio lanzará 15 canciones y algunas como “Polaroid” y “De chamaquito” ya fueron compartidas a través de todas las plataformas musicales.

Este significa el primer sello discografico de Eladio en el presente año y no sería de extrañarse que esté pensando en una segunda producción, debido a que desde 2020 solamente en dos años ha creado un solo álbum al año (2022 y 2023). Aunado a eso, el cantante y compositor nacido en Kansas ha manifestado en algunas de los contenidos que ha compartido en Instagram que apenas está “calentando motores”.

Colaboraciones confirmadas

Entre las colaboraciones ya confirmadas se encuentran artistas como: Myke Towers, Cazzu, Mora y Ryan Castro. Con respecto a Castro, Carrión viene de ayudarlo con su imagen en el cortometraje promocional de “Omerta“, el álbum que lanzará el colombiano junto a su compatriota J Balvin.

Según algunos rumores, el ansiado sencillo de “Ricky Bobby” cuenta con un featuring memorable. No obstante, en el pequeño fragmento que compartió Eladio no hay nada que lleve a ese tipo de insinuaciones y por lo tanto, no se podrá afirmar esa información hasta mañana, que se estrene el disco.

Aunque todavía no hay anuncios de fechas oficiales, se espera que el rapero organice una gira mundial en conmemoración a esta nueva producción, en la cual no abandona la esencia que lo ha llevado a elevarse dentro del género.

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