Jessica Mann testificó en el tercer juicio por violación en contra de Harvey Weinstein

La acusadora del productor Harvey Weinstein por presunta violación, Jessica Mann, declaró ante un jurado en Manhattan en el juicio contra el exmagnate. Es la tercera vez en seis años que la actriz y estilista se presenta en la corte para declarar cómo fue presuntamente agredida sexualmente por el productor de cine en un habitación de hotel de Nueva York en 2013.

Según dijo en la corte, el exmagnate del Hollywood la atrapó en una habitación de hotel y abusó de ella a pesar de sus súplicas para que se detuviera.

“Le dije ‘no’ una y otra vez, e intenté irme. Me trató como si fuera de su propiedad”, declaró Jessica Mann ante el jurado.

Mann ofreció testimonio durante dos días en el tercer juicio contra Harvey Weinstein por delitos sexuales en Nueva York, un proceso que se originó tras la anulación de su condena inicial y un posterior jurado que no llegó a un veredicto unánime.

Mann conoció a Harvey Weinstein en 2013 debido a que ambos se movían en el mismo círculo laboral. Asistieron a eventos y, de acuerdo con Mann, hubo insinuaciones de Weinstein que la incomodaron pero que no rechazó en su momento. Luego la actriz decidió tener un encuentro sexual consensuado con el productor.

La relación entre ambos fue complicada y tóxica, en la que el productor solía hacer alarde de su influencia en Hollywood y no aceptaba un no como respuesta.

De acuerdo con el testimonio de Mann, en marzo de 2013 ella se unió a un viaje de trabajo de una amiga y se hospedó en un hotel de Nueva York. Para su sorpresa, Weinstein se alojó en el mismo hotel sin previo aviso. Mann dijo que lo acopañó a su habitación para hablar en privado pero que el exmagnate de cine le ordenó que se desvistiera, inmovilizó sus manos y la forzó a tener sexo a pesar de su negativa.

“Le rogué: ‘Por favor, no lo hagas, no quiero’, y traté de abrir la puerta dos veces, pero él la cerró de golpe, me agarró las muñecas y me las cruzó frente a la cara”, relató.

Mann aseguró que en ese momento decidió no continuar peleando y se rindió ante la situación. “Fue muy aterrador, así que recuerdo haber simplemente… apagado y rendido, porque había estado peleando y discutiendo. Así que obedecí”, declaró la testigo.

Luego de eso, la actriz continuó teniendo contacto con el productor, aceptó extender su estadía en Nueva York y mantuvo contacto a través de correos electrónicos cordiales en un intento de recuperar la “normalidad”.

El productor Harvey Weinstein se convirtió en uno de los principales objetivos del movimiento #MeToo hace más de una década contra el comportamiento sexual inapropiado en Hollywood.

En 2020, Weinstein fue declarado culpable de violación en tercer grado contra Mann y la asistente de producción Miriam Haley. El productor fue condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, en 2024 el veredicto fue anulado. En un nuevo juicio de 2025, Weinstein fue declarado culpable de agredir a Haley, pero no llegó a un acuerdo sobre el cargo relacionado con Mann, lo que obligó a la fiscalía a juzgar el caso por tercera vez.

Actualmente, Weinstein cumple una condena de 16 años de prisión. El productor fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2004 y 2013 en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles.

En 2022 fue declarado culpable de violación, copulación oral forzada y penetración sexual contra una mujer. Sin embargo, fue absuelto de los cargos relacionados contra una de las víctimas y el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre los cargos presentados por otras dos mujeres.

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