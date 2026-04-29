“La Casa de los Famosos 6”: Josh se queda con el liderato de la undécima semana

La semana número 11 del reality de “La Casa de los Famosos 6” se va calentando cada vez más y este martes se dio a conocer al líder de la semana, privilegio que tendrá el cubano Josh, quien anhelaba tener ese “poder” desde hace varias semanas y lo logró después de ganar la prueba de los vikingos.

Josh es uno de los más polémicos dentro de la casa y hay que ver cómo actuará teniendo inmunidad. Además, de cómo podría obtener ciertos beneficios que influirían en el juego; por ende, esto abrió una gran incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos días.

Josh se pelea con el “Team Tierra” por Caeli

Una muestra de su temperamento se reflejó justamente minutos antes de ganar la prueba de liderato, donde tuvo un intercambio de palabras con el “Team Tierra“, confrontándolos con un alto tono de voz a pesar de que era prácticamente él solo ante el resto del otro equipo.

Esa pelea se originó por los rumores de que Caeli se cambiaría de bando al cuarto tierra, razón por la que Josh tildó a ese equipo de “hipócritas” en la cocina, teniendo una confrontación directa con Yoridan.

Las nuevas habitantes llegan para llenar de “fuego” la casa

Otra de las noticias importantes durante este martes fue la llegada de las cuatro nuevas integrantes del cuarto fuego, que vienen con las pilas puestas y con sus entradas lo demostraron.

Sandra Itzel, Veronica Del Castillo, Lorena Herrera y Jeni De La Vega tuvieron su entrada triunfal con el empoderamiento que las caracteriza y con una determinación que pone a dudar a cualquier miembro de la casa sobre lo que podría pasar por lo que resta de reality. La promesa por parte de las nuevas habitantes es que todo va a “arder” en la competencia.

Sigue leyendo: