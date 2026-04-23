Meryl Streep recuerda una de las escenas más difíciles como actriz en la película que protagonizó con Clint Eastwood

Meryl Streep es considerada una icónica actriz que se ha ganado la admiración de todos sus fanáticos por su versatilidad y el manejo de los acentos. Después de participar en una increíble cantidad de producciones exitosas, recordó una de las escenas más difíciles que le tocó realizar en una cinta que grabó con el emblemático Clint Eastwood.

Ante el próximo estreno de “The Devil Wears Prada 2“, la actriz estadounidense ha estado interactuando mucho con los medios y, en un making-of de la cinta “The Bridges of Madison County”, estrenada en 1995, dio detalles sobre la conexión con Eastwood y una escena que consideró la más complicada.

“The Madison of Madison County” atrapó por la conexión de sus protagonistas

La sinopsis de esta cinta se basa en una historia de amor entre una mujer del hogar residente en Iowa, llamada Francesca Johnson, y un fotógrafo foráneo que llega a esta región para documentar los puentes antiguos. Está inspirada en la obra de Robert James Waller y fue estrenada en 1995.

Eastwood, director e intérprete del fotógrafo Robert Kincaid, es reconocido principalmente por sus actuaciones en producciones del western, pero en esta ocasión se encontró con una Streep que se dedicó principalmente a las películas de moda, donde resaltan las mujeres, y el principal éxito de “Los puentes de Madison” se debió a la gran conexión que reflejaron a través de cada escena, aunque tenían poco tiempo conociéndose en sus vidas personales.

“Creo que la película es tan exitosa debido a la química entre Meryl y Clint en la cámara; simplemente había un ‘guau’. Podías sentir a estos dos extraños uniéndose en ese momento. Tenían esa química en la película; simplemente creías al instante que estas dos personas estaban profundamente enamoradas la una de la otra”, declaró en una oportunidad para Esquire el editor de la cinta, Joel Cox.

Meryl Streep habla sobre la escena más difícil de ese clásico del cine romántico



Fue tanto el éxito de esta producción, que es considerada un clásico de los dramas románticos más de 30 años después, y aunque el final marca un intercambio de miradas que penetró a través de las pantallas, la escena que resultó más difícil de dramatizar para Meryl Streep fue la pelea de la pareja en la cocina.

“La escena de la pelea en la cocina fue el momento en que las limitaciones de este sueño se presentan a Francesca. Es la mañana siguiente, cuando se da cuenta de que se acabó. Es una gran escena y es aquella en la que, como actor, Clint no tuvo miedo de ir hasta el final con el compromiso emocional que necesitaba”, explicó Meryl Streep en un making-of de la película.

“Tiene una idea muy, muy clara de cuánto se necesita para contar la historia en su rostro y hasta dónde quiere llevarla. Hicieron un elegante ejercicio para recortarla en la edición de la película“, añadió.

“The Bridges of Madison County” pudo exponerse como una obra de drama romántico más, si hubiese sido protagonizada por otros artistas. Sin embargo, Meryl Streep y Clint Eastwood se encargaron de transmitir un sinfín de emociones a todos los que la han podido divisar, tras ser escenas con las que muchas parejas se identifican. Allí radicó el éxito de esta cinta.

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