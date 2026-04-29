Multimillonario de India está dispuesto a salvar la vida de 80 hipopótamos de la “herencia” de Pablo Escobar en Colombia

La solución al problema con los hipopótamos que hacen vida en el país de Colombia, provenientes de un deseo del narcotráficante Pablo Escobar, fallecido hace más de tres décadas (1993), parece estar resuelta. Esto debido a que un multimillonario de la India está dispuesto a gastar millones para salvar la vida de estos animales,

Esto motivado a que se les iba a practicar la eutanasia como método de control desesperado, ante una reproducción que resultó incontrolable de cierto tiempo para acá después de que Escobar solamente llevara dos (un macho y una hembra) de manera ilegal a su hacienda Nápoles en la década de los 80´.

Multimillonario quiere salvar vidas de 80 hipopótamos

Anant Ambani es el hijo de un multimillonario de India, quien le envió un mensaje al estado colombiano, manifestando que está dispuesto a recibir y cuidar a una cantidad de, al menos, 80 de estos animales exóticos en su zoológico privado Vantara, según la información del portal BBC News Mundo.

Esto se dio a conocer a través de una carta que le envió el director del zoológico al ministro de Medio Ambiente colombiano, a quien le dejó claro que entre sus planes está hacerse cargo de por vida de los hipopótamos.

Ambani y su esposa velan por la vida de los seres vivos. Crédito: Cortesía | Getty Images

Esperan respuesta para accionar

“En el centro de esta propuesta está la creencia de Vantara de que toda vida importa y de que tenemos la responsabilidad compartida de proteger la vida siempre que sea posible“, decía la carta publicada en la cuenta de Instagram del zoológico.

Hasta el momento, no existe una respuesta por parte del ministro de Colombia, lo cierto es que se trata de una operación que implica una suma de millones de dólares y sería una gran alternativa si la verdadera intención era sacrificar estos animales.

¿Cuántos hipopótamos hay hoy y por qué preocupa?

Actualmente hay entre 150 y 200 hipopótamos en Colombia, según estimaciones oficiales y reportes citados por medios como Los Angeles Times y la cifra podría duplicarse en los próximos años si no se controla.

El problema no es solo la cantidad. Estos animales alteran los ecosistemas acuáticos y compiten con especies locales. Además, pueden ser agresivos y peligrosos para humanos.

Los hipopótamos en África son considerados uno de los animales más peligrosos, responsables de cientos de muertes al año.

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