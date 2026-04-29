Director de “Leaving Neverland” critica la película “Michael”: “Es imposible tomarla en serio”

Dan Reed, director del documental “Leaving Neverland” sobre dos acusaciones de abuso sexual en contra de la fallecida estrella pop Michael Jackson, criticó la película biográfica “Michael”, impulsada por la familia del artista y su patrimonio.

Reed, ganador del Emmy, aseguró que vio “Michael” en cines durante su estreno y señaló que es una cinta “imposible de tomar en serio” como contranarrativa a “Leaving Neverland”.

“La película simplemente le da la vuelta a la verdad: lo negro es blanco, lo blanco es negro, y dos más dos son cinco; y nadie que vaya a verla lo pondrá en duda, pero es una película imposible de tomar en serio como contranarrativa a Leaving Neverland . Se suponía que era la respuesta a Leaving Neverland , y lo intentaron en un primer guion, pero fracasó, así que crearon esta película de canciones populares, pero no han logrado crear una narrativa plausible que explique el cariño de Jackson por los niños”, dijo Reed en entrevista a Variety.

“Leaving Neverland” sigue las acusaciones de dos hombres que afirman que Michael Jackson presuntamente abusó de ellos cuando eran niños. Jackson también fue acusado de abuso sexual por Jordan Chandler en 1993, cuando tenía 13 años. Esta fue la primera acusación de abuso contra la estrella pop y se resolvió en un acuerdo extrajudicial.

La revista le preguntó a Reed sobre lo que pensaba del hecho de que la familia produjera una película que ignoraba las acusaciones de abuso sexual contra Jackson.

“Es bien sabido que Jackson pasaba mucho tiempo con niños pequeños, incluso los llevaba a su cama por la noche y cerraba la puerta con llave, lo cual es indiscutible. Solo eso, si alguien lo denunciara, probablemente bastaría para condenarlo por abuso sexual infantil. Pero con Jackson, nada de esto parece importar. Ni los herederos, ni el guionista de la película, ni nadie más ha ofrecido una versión alternativa, aparte de que, bueno, no tuvo infancia, así que necesitaba pasar la noche solo con niños, lo cual no tiene sentido”, dijo Reed.

Antes del estreno de la película, se supo que varias escenas que abordaban las acusaciones de abuso sexual en “Michael” tuvieron que ser eliminadas debido a que los abogados del patrimonio de Jackson no se percataron de que existía una cláusula en el acuerdo entre Michael Jackson y Jordan Chandler en la que se prohibía exponer las acusaciones de abuso en ninguna producción audiovisual.

En su versión original, la película iniciaba con una redada policial en Neverland tras conocerse las acusaciones. En la versión definitiva estas escenas fueron elikminadas y la película termina a finales de la década de los 80, pocos años antes de la primera acusación contra Jackson.

Reed también criticó al director de “Michael”, Antoine Fuqua, quien minimizó las acusaciones de abuso sexual contra Jackson y aseguró que “a veces la gente hace cosas desagradables por dinero “.

“Que alguien que ha ganado decenas de millones difundiendo una narrativa falsa sobre un hombre pedófilo es algo repugnante. El señor Fuqua ha descrito sus propias acciones mientras intentaba desprestigiar a los protagonistas de mi documental, y eso me da risa”, dijo Reed.

“Michael” se estrenó en cines el pasado 24 de abril y se ha convertido en una de las películas biográficas más exitosas de la historia. recaudó $97 millones de dólares en Estados Unidos y $217 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, según reseñó Variety.

Esta película superó cualquier otra cinta biográfica en taquilla, incluyendo “Straight Outta Compton” (2015), nominada al Oscar en la categoría “Mejor Guion Original”, la cual tuvo un debut de $60 millones de dólares. “Michael” superó a “Bohemian Rhapsody”, la biografía de Freddy Mercury, de 2018, que se estrenó con $51 millones de dólares.

Sigue leyendo:

·“Michael” se anotó una recaudación de $217 millones de dólares a nivel mundial

·Paris Jackson critica “Michael”, la película biográfica sobre su padre: “Es un mundo de fantasía”

·Hermanos Cascio denuncian “abusos” por parte de Michael Jackson