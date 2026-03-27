¿Tienes carne de Blackwing en tu congelador? Lo que debes saber sobre la alerta de salud del USDA

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emitió una alerta oficial sobre diversos productos crudos de carne de res y cerdo de la marca Blackwing Organic Meats, distribuidos en todo el país. Esta medida responde a un incumplimiento de las normas sanitarias federales, destacando la falta de inspección oficial y el uso de un sello de inspección del USDA falso bajo la designación “EST. 1996”.

La ausencia de estas inspecciones es un factor de riesgo crítico, ya que estos controles son los encargados de garantizar:

La ausencia de alérgenos no declarados .

. El control de bacterias dañinas y contaminantes .

. El cumplimiento de condiciones óptimas para la preservación segura de los alimentos.

¿Cómo identificar los productos bajo alerta?

El FSIS confirmó que al menos siete productos afectados fueron producidos entre abril de 2024 y marzo de 2026, y distribuidos a minoristas y mayoristas en todo Estados Unidos.

Se insta a los consumidores a revisar sus inventarios y congeladores para evitar el consumo de estos lotes de bistec y carne molida de res y cerdo comprometidos. A continuación, la información que se debe verificar de cada producto:

Blackwing Organic Meats Organic Beef New York Strip Steak: Paquetes de 227 g (8 oz) en cajas de 2.27 kg (5 lb). Con sello falso “EST. 1996”. Carne molida orgánica Blackwing Organic Meats: Paquetes de 454 g (16 oz) en cajas de 4.5 kg (10 lb). Blackwing Organic Meats Grass Fed Organic Beef Stew Meat: Paquetes de 227 g (8 oz) en cajas de 2.27 kg (5 lb). Con sello falso “EST. 1996”. Blackwing Organic Meats Organic Beef Steak Strips: Paquetes de 227 g (8 oz) en cajas de 2.27 kg (5 lb). Con sello falso “EST. 1996”. Blackwing Meats Blackwing Beef Ground from Organic Beef: Paquete de 1 libra (454 g), sin sello de inspección. Blackwing Meats Carne de Cerdo Molida (Orgánica): Paquete de 340 g (12 oz), sin sello de inspección. Blackwing Meats Chuletas de Cerdo Deshuesadas (Corte Central): Paquete de 340 g (12 oz), sin sello de inspección.

Qué hacer si tiene un producto bajo alerta

En caso de retiro o alerta de salud pública, las recomendaciones sanitarias comienzan por evitar consumir el producto; desecharlos inmediatamente o devolverlos al punto de venta.

Hasta la fecha no hay casos confirmados de enfermedad, sin embargo, se recomienda mantenerse atentos ante la aparición de cualquier síntoma si consumió alguno de los productos.

La empresa puso a disposición del publico un canal de comunicación atendido por el presidente de Blackwing Meats: Roger Gerber (Presidente) al 847-838-4888 o roger@blackwing.com.

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