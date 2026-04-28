Billie Eilish defiende su postura contra los multimillonarios y ICE

La cantante Billie Eilish reafirmó su posición en contra de las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y en contra de los multimillonarios que no donan parte de su dinero a causas benéficas.

Billie Eilish ofreció una entrevista para la revista Elle previo al estreno en cines de su película de concierto “Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”. Durante la conversación, la cantante habló sobre su postura.

“Así me criaron. Cuando tienes esta enorme plataforma que puedes usar para defender a la gente, ¿no lo haces porque no quieres generar polémica? ¿Por qué es polémico intervenir cuando alguien está siendo acosado e intentar detenerlo? Sí, probablemente tendrás que lidiar con algunos problemas, pero eso no significa que no debas hacerlo”, dijo la cantante a la revista.

En la pasada entrega de los premios Grammy 2026, Billie Eilish se pronunció en contra de las acciones de ICE hacia los inmigrantes.

“Aunque me siento muy agradecida, sinceramente no siento la necesidad de decir nada más que nadie es ilegal en tierras robadas. Y sí, es muy difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo, y me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que solo necesitamos seguir luchando, alzando la voz y protestando, y nuestras voces realmente importan, y la gente importa, y que se joda el ICE. Eso es todo lo que voy a decir. Lo siento. Muchísimas gracias”, dijo la cantante al recibir un premio.

En noviembre de 2025, Eilish pronunció un discurso de agradecimiento en los premios Wall Street Journal Innovator Awards en el cual criticó a los multimillonarios.

“Estamos en un momento en que el mundo está muy, muy mal y muy oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país. Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres?. Sin ánimo de ofender, pero sí, dona tu dinero”, dijo la artista al público, entre el que se encontraba Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram.

La estrella de la música se comprometió a donar 11,5 millones de dólares de las ganancias de su gira a diversas organizaciones benéficas. Durante la entrevista, la cantante no quiso dar detalles sobre su cuarto álbum, pero adelantó que está “a más de la mitad” terminado.

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