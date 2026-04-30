Canadá niega entrada al presidente de la Federación de Irán para el Congreso de FIFA

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, no asistirá el Congreso de la FIFA que se va a celebrar en la ciudad canadiense de Vancouver después de que se le haya denegado la entrada al país.

Taj y otros dos responsables federativos sufrieron un “trato inadecuado por parte de los funcionarios de inmigración” al ser rechazados en el aeropuerto de Toronto, por lo que decidieron regresar a su país.

A Taj se le concedió un visado el lunes, pero que este fue revocado al día siguiente debido a su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), considerado una organización terrorista en Canadá y del que sería un antiguo miembro del IRGC.

Congreso de la FIFA en Vancouver

El 76 Congreso de la FIFA se celebra este jueves en Vancouver, que también es una de las ciudades sede del Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Se esperaba que representantes de cada una de las 211 federaciones del organismo rector del futbol asistieran al evento, que comienza el jueves.

Estados Unidos no pretende excluir a los jugadores iraníes del Mundial 2026, indicó recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, expresó sus reservas sobre las personas susceptibles de acompañar al equipo, “algunas de ellas con lazos con los Guardianes de la Revolución islámica”.

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