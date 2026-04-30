Charlize Theron cree que no podrá compartir casa con una nueva pareja

La actriz Charlize Theron está promocionando el estreno en Netflix de “Apex” (“Depredador dominante”) y en una reciente entrevista que dio a “The Drew Barrymore Show” habló sobre algunos de los planes personales que tiene.

Además de su carrera en el cine, la actriz ha confesado que desde hace un tiempo ha comenzado nuevamente a tener citas y a conocer otras personas. Explica que comenzó con estas citas porque cree que sus hijos, a los que adoptó hace unos años, están ya grandes.

Aunque su decisión de volver a tener citas puede traducirse a que está buscando a una nueva pareja sentimental para compartir hogar, no es así.

Le dijo a Barrymore: “Lo digo en serio —la gente cree que bromeo—, no creo que pueda volver a vivir con alguien“. Hay que recordar que Theron tuvo una relación durante ocho años con el director y actor irlandés Stuart Townsend.

No querría que su nueva pareja viva con ella en la misma casa, pero no descarta la idea de tener una relación sentimental estable. Complementa diciendo: “Me encantaría que viviera cerca. Por ejemplo, que comprara la casa de la calle de al lado”.

Tampoco descarta que su opinión pueda cambiar con el paso del tiempo. “Quizás sea porque mis hijas aún viven en casa, y tal vez eso cambie cuando mis hijos se vayan de casa, pero estoy buscando algo muy específico“. Actualmente, los hijos de la actriz tienen 14 y 11 años.

Aunque Theron tiene varias propiedades en Estados Unidos, se desconoce cuál es exactamente la que usa como residencia principal. Por ejemplo, en 2024 pagó $3.3 millones de dólares por una casa en Studio City y poco antes de hacer esa compra estaba intentando deshacerse de una residencia en Hollywood Hills que le perteneció durante dos décadas.

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