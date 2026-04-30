Chayanne cumple el sueño de una fan “quinceañera” tras bailar con ella en su concierto

Uno de los cantantes que deslumbra no solamente con su talento vocal, sino que es considerado un divo entre sus fanáticas, es Chayanne, quien recientemente cumplió el sueño de una de sus seguidoras que estaba vestida de quinceañera tras bailar con ella en el escenario durante su presentación en la ciudad de Juárez, México.

El cantante puertorriqueño asistió al estadio Carta Blanca este martes para deleitar a todos sus seguidores con sus grandes éxitos y su inigualable puesta en escena, algo que volvió a ratificar con su humildad.

Chayanne baila bachata con una “quinceañera”

Una de las canciones que se volvió un símbolo en cada una de las fiestas de 15 años de las mujeres latinas es “Tiempo de Vals” y, recordando ese emblemático tema, una seguidora se fue con un vestido largo azul alusivo a una quinceañera, aunque no lo era.

A pesar de tanto revuelo, Chayanne logró observar a esa fan entre la multitud y no dudo en invitarla a subir al escenario. Con la caballerosidad que lo caracteriza, la ayudó a subir por las escaleras y luego la hizo prender su teléfono para que ese momento quedara grabado en la memoria de esa chica para toda la vida. Con una imagen de Chayanne besándole el cachete que solo se pudo haber imaginado anteriormente en un sueño.

Pero no todo quedó allí, Chayanne sorprendió aún más a su fan, cuando llamó a una de sus vocalistas le dio el celular para que los filmara y sacó a bailar a la “quinceañera” al ritmo de “Bailando Bachata”, un momento que sin duda nunca olvidará esta mexicana y que además podrá llevar como su mejor recuerdo en su celular después de lo atento y humilde del boricua, quien fue el que se encargó de registrar ese momento especial.

A sus 57 años, Chayanne ratifica que no ha perdido el toque, pero más allá de ser un galán, es un humilde caballero que cautiva a todas sus fans con su voz, su humildad y su puesta en escena.

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