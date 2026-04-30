¿Cuánto gasta al año un jubilado promedio de clase media y uno de clase alta?

El nivel de ingresos marca una diferencia clara en el estilo de vida durante la jubilación. Mientras algunos adultos mayores destinan su dinero principalmente a cubrir necesidades básicas, otros cuentan con mayor margen para gastos en vivienda, viajes y comodidades.

Cómo se define cada grupo

De acuerdo con datos de 2024 de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social (SSA), los jubilados se clasifican así:

-Clase media: ingresos anuales entre $50,000 y $99,999

-Clase alta: ingresos de $100,000 o más

Gasto anual de un jubilado de clase media

Los jubilados de clase media tienden a cuidar más su presupuesto, aunque enfrentan incrementos en rubros clave como vivienda y salud.

-Ingresos entre $50,000 y $69,999: gasto promedio de $59,599 al año

-Ingresos cercanos a $100,000: gasto de $71,506 anuales

Esto equivale a aproximadamente $5,000 a $6,000 al mes.

Gasto anual de un jubilado de clase alta

En contraste, los jubilados con mayores ingresos tienen un gasto considerablemente más alto, impulsado por decisiones de estilo de vida y mayor ingreso disponible.

-Promedio anual: $106,150

-Promedio mensual: $8,850

Esto representa cerca de $35,000 más al año que un jubilado de clase media. En algunos casos, incluso pueden superar los seis dígitos anuales, dependiendo del lugar donde vivan y su estilo de vida.

Vivienda: el mayor gasto para todos

La vivienda es el rubro más costoso en ambos grupos, pero con diferencias importantes:

-Clase media: entre $21,000 y $24,600 al año

-Clase alta: alrededor de $33,600 anuales

Factores como impuestos más altos, casas más grandes o segundas propiedades explican la brecha.

Salud: un gasto constante

El gasto en salud es relevante sin importar el nivel de ingresos:

-Clase media: entre $8,200 y $9,200 al año

-Clase alta: más de $11,000 anuales

Aunque representa un menor porcentaje del ingreso para los más ricos, en términos absolutos es mayor.

Transporte, viajes y estilo de vida

Las diferencias más marcadas aparecen en gastos discrecionales.

Transporte:

-Clase media: $9,600 a $10,500 al año

-Clase alta: alrededor de $13,800

Los jubilados con mayores ingresos también destinan más dinero a viajes, entretenimiento y servicios personales.

Alimentación: más gasto fuera de casa

El gasto en comida también aumenta con el ingreso, especialmente por comer fuera:

-Clase media: entre $7,700 y $9,000 anuales

-Clase alta: alrededor de $12,100 o más

Este incremento suele estar relacionado con hábitos de consumo y mayor frecuencia de viajes.

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