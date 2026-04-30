“La Casa de los Famosos 6”: Nueve habitantes van a la placa en la undécima semana

Pasan los días y la tensión va creciendo en “La Casa de los Famosos 6“, reality donde se acaban de dar a conocer los habitantes que están en riesgo de eliminación esta undécima semana tras ser incluidos en la placa de nominados, gracias a una jugada de Caeli en la caja fuerte que reafirma que está “jugando sola”.

La lista de nominados quedó en nueve participantes, entre los cuales destacan todos los pertenecientes al “Team Tierra”: Stefano, El Divo, Fabio, Horacio y Yoridan. A estos cinco, se le deben sumar: Curvy, Celinee Santos, Kenny y Luis; miembros de los “Guerreros de la luz”. Solamente Josh (líder) y Caeli están inmunes.

Entre los nombres que sobresalen nuevamente en la placa en comparación a la semana anterior, destacan los de: Celinee, Curvy, Fabio, Horacio y Kenny. Mientras que El Divo regresa a su situación habitual después de ser el líder de la décima semana.

Puedes votar con el objetivo de salvar a tu participante favorito entrando a la plataforma de Telemundo, para luego presionar la pestaña de La Casa de los Famosos y seleccionar al habitante que deseas ayudar a salvarse.

¿Caeli traicionará a Kenzo?

Una de las escenas más llamativas del día se divisó en una conversación entre Fabio Agostini y Caeli temprano en el baño. Estos dos habitantes intercambiaron una sonrisa cómplice y se dieron un beso que pareció muy cerca de los labios, aunque un paño que sostenía Caeli no permitió ver con exactitudad el lugar del beso que le dio Agostini.

Lo curioso es que esto está ocurriendo un par de días después de la eliminación de Kenzo, quien sostenía una relación con Caeli y quien, además, lo primero que hizo al saber que abandonaba el reality fue enviarle un lindo mensaje a través de Horacio.

¿Llegará un nuevo habitante?

Cuatro mujeres ingresaron recientemente para llenar el cuarto fuego. Sin embargo, hay fuertes rumores de que seguirán llegando nuevos habitantes.

Paco Pizaña, el actor y modelo mexicano, es uno de los nombres que suena para ser parte de los nuevos personajes que podrían llegar a la casa.

Sigue leyendo: