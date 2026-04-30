Shakira publicó carta íntima antes de su show en Brasil

A días de reencontrarse con el público brasileño en la playa de Copacabana, Shakira sorprendió con una reflexión íntima publicada en el diario O Globo.

La artista aprovechó la cercanía del Día de la Madre para compartir un texto donde expone el esfuerzo silencioso que atraviesan muchas mujeres, especialmente quienes continúan adelante cuando la vida cambia de rumbo sin previo aviso. El diario ABC difundió la transcripción completa del mensaje.

Una mañana que lo transformó todo

La colombiana recordó un episodio que marcó un antes y un después en su vida: “Hay una pregunta que me persigue desde el día en que recibí la invitación, y he tenido que recorrer muchos kilómetros y muchos pensamientos antes de poder responderla. Por qué yo. Por qué Copacabana. Por qué Río de Janeiro. Por qué ahora. Para contestarla tengo que volver atrás, a un día en que todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales, fue una sola mañana en la que me desperté siendo otra mujer y con otra vida”, escribió.

Ese instante, según relata, la obligó a sostener la rutina sin tiempo para procesar lo ocurrido: “Y al día siguiente había que levantarse igual, hacer el desayuno, llevar a los niños al colegio, contestar el teléfono, sostener una carrera. Desde esa mañana hasta hoy he tenido que reinventarme entera. Como madre, como proveedora, como artista, como mujer”.

La vida no le da tregua a las mujeres que de pronto se quedan solas con todo encima Shakira – Cantante

De ese proceso surgió su actual gira, titulada “Las mujeres ya no lloran”. Sobre ese concepto aclaró: “No es un grito de revancha ni una bandera de victimismo”.

Un espejo en otras historias

El recorrido por distintos países le permitió encontrarse con relatos que la conmovieron: “Es la constatación serena de que llorar ya no alcanza, de que hay hijos que sostener, cuentas que pagar, vidas que empujar hacia adelante. Y de que se puede hacer, y se puede hacer con dignidad”. La artista explicó que reconoció en otras mujeres vivencias similares a las suyas, historias compartidas en pocos minutos y con los ojos brillantes.

Comprendió entonces que lo que imaginaba como un proceso individual era, en realidad, un reflejo generacional. Mujeres que enfrentan la vida sin acompañante, pero con determinación.

La nueva imagen de la mujer latina

Shakira también analizó y reflexionó sobre la representación femenina en la cultura. Durante décadas, recordó, distintos relatos la mostraron silenciosa y dedicada únicamente al hogar. Una visión que ya no encaja con la realidad.

Hoy, según describe, la mujer latina impulsa proyectos, toma decisiones, sostiene la economía familiar y cría sola si hace falta. Y, aun con esa carga, continúa siendo el centro emocional de la casa.

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