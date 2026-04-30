Michael Jackson: de $500 millones en deuda a millones en ingresos

A 17 años del fallecimiento de Michael Jackson, su situación financiera ha dado un giro radical. Lo que en 2009 era una crisis marcada por deudas millonarias, hoy se ha transformado en un imperio que sigue generando ingresos multimillonarios.

Una herencia marcada por deudas

El llamado ‘Rey del Pop’ murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años por intoxicación aguda de propofol.

Su médico, Conrad Murray, fue declarado culpable en 2011 de homicidio involuntario por administrarle el fármaco.

Sin embargo, más allá de su muerte, documentos presentados en junio de 2024 por los ejecutores de su patrimonio revelaron una realidad financiera crítica: Jackson acumulaba más de $500 millones en deudas y reclamaciones de acreedores, algunas con tasas de interés extremadamente altas y otras en incumplimiento.

Antes de fallecer, el artista preparaba la gira ‘This Is It’, una residencia de 50 conciertos en el O2 Arena de Londres, programada para julio de 2009.

Su muerte dejó a su patrimonio con una responsabilidad adicional de $40 millones frente a la promotora AEG Live.

Además, enfrentaba múltiples procesos legales en distintos estados y países, con más de 65 reclamaciones de acreedores, lo que derivó en litigios complejos.

Con el tiempo, la mayoría de estas demandas fueron resueltas o eliminadas por los administradores del patrimonio.

Un estilo de vida costoso

Reportes previos, como uno de Los Angeles Times en 2013, señalaron que el cantante gastaba más de lo que ingresaba, con pagos de deuda que alcanzaban los $30 millones anuales.

El contador público William R. Ackerman declaró que Jackson invertía grandes sumas en donaciones, regalos, viajes, arte, muebles y joyería.

De la bancarrota a un negocio millonario

Tras su muerte, la situación cambió drásticamente. Gracias a su legado musical y a la gestión de su patrimonio, Jackson se mantiene como uno de los artistas más vendidos del mundo y continúa generando ingresos.

En 2014, los Grammy Awards reportaron que su patrimonio generó $1,000 millones en ingresos.

Más recientemente, Forbes informó que en 2023 Jackson encabezó la lista de celebridades fallecidas mejor pagadas, con ganancias aproximadas de $115 millones, impulsadas principalmente por el musical de Broadway ‘MJ: The Musical’, que acumuló cerca de $85 millones en ventas de boletos.

Acuerdos millonarios y nuevos proyectos

El crecimiento del patrimonio continuó en 2024, cuando Sony Music Group cerró un acuerdo para adquirir la mitad del catálogo editorial y de grabaciones de Jackson por más de $1,200 millones, según Billboard.

A esto se suma el impacto de la película biográfica ‘Michael’, dirigida por Antoine Fuqua, que se estrenó el 24 de abril y recaudó $217 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, pese a críticas negativas.

El filme, protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson, repasa la vida del artista desde su etapa en los Jackson 5 hasta su consolidación como solista.

A casi dos décadas de su muerte, la fortuna de Michael Jackson ha pasado de una deuda masiva a convertirse en un negocio altamente rentable.

Su música, proyectos derivados y acuerdos comerciales mantienen vigente su legado y continúan generando ingresos millonarios año tras año.

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