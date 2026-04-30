“Nuevo Noise Live”: Remezcla Más impulsa la música latina emergente con este playlist

Remezcla Más reafirma una vez más su misión de ser un espacio que ofrece al público contenido original y diseñado para conectar con las nuevas generaciones. Este mes lo hace a través del lanzamiento de la playlist “Nuevo Noise Live”, que incluye una recolección del talento latino underground que prometen alcanzar éxito internacional.

Desde su catálogo digital, la plataforma de streaming pone a disposición de los internautas una recolección de las presentaciones protagonizadas por Chavi Leons, Mijita, Bendi La Bendición y Riobamba desde “Elsewhere” en Brooklyn, Nueva York, el pasado mes de octubre de 2025. ¡Gratis y a solo un click de distancia!

Dichos shows incorporan una fusión de géneros que ofrece algo para todos los gustos: desde dembow vanguardista y R&B sofisticado hasta “garage” pop pegadizo y sonidos experimentales.

Remezcla Más apuesta por la música latina emergente con el playlist “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Junto a las actuaciones principales del evento, se incluyó un equipo rotativo de DJs residentes, seleccionados para ambientar la velada y potenciar la energía antes de que Chavi Leons, Mijita, Bendi La Bendición y Riobamba subieran a la tarima.

De esta manera, la atmósfera del espectáculo vivido se traslada a las pantallas y garantiza que no se trate solo de un espectáculo, sino de una noche inolvidable donde el público descubre a su próximo artista favorito y disfruta de una experiencia realmente memorable.

En ediciones anteriores, Remezcla Más ha puesto en el radar el talento de otros artistas emergentes. Tal ha sido el caso de: Los Walters, NOIA, Balún, Loyal Lobos y Angélica García.

Descubre más sobre los artistas que conforman “Nuevo Noise Live”:

Chavi Leons

Chavi Leons forma parte de “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Artista afro-latino del Bronx que fusiona sus raíces dominicanas con el ritmo vibrante de Nueva York. Multiinstrumentista y estudiante de teoría musical, convertido en creador que fusiona géneros, está dando forma al sonido de la próxima generación: arraigado en la herencia cultural, pero elevado a la vanguardia del presente.

Mijita

Mijita forma parte de “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Se trata de una artista pop dominicana, radicada en Nueva York y Miami, que fusiona hip hop, R&B y sonidos electrónicos con imágenes impactantes y narrativas cautivadoras. Criada en una familia creativa, su música transmite una honestidad audaz y una energía vibrante. Cuenta con colaboraciones como las de Rico Nasty y Vayda.

Bendi La Bendición

Bendi La Bendición parte de “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Artista puertorriqueño radicado en Nueva York.Su propuesta musical se basa en la fusión del drill sensual, el jersey club y los sonidos urbanos latinos. En colaboración con Dos Flakos y DJ Guari, su último proyecto, “Broke Boy Summer”, cuenta con la participación de la estrella del indie pop puertorriqueño Ana Macho.

Riobamba

Artista sonora, DJ, académica y fundadora de APOCALIPSIS, de ascendencia ecuatoriana y lituana. Mezcla clips de YouTube, sonidos de bodega y ruido en sets enérgicos con toques industriales. Ha compartido escenario con Ivy Queen, Tego Calderón y Celso Piña, combinando el futurismo latino con el activismo.

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