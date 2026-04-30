Piden $45 millones de dólares por apartamento de Sting en Manhattan

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un apartamento en Manhattan, Nueva York, que le perteneció a Sting durante casi una década. La propiedad está actualmente disponible por $45 millones de dólares.

Uno de los mayores atractivos de esta propiedad, ubicada dentro del complejo 15 Central Park West, es que, tras comprarlo en 2008, él y su esposa, Trudie Styler, se encargaron de hacer una extensa reforma en el sitio con apoyo de la firma SheltonMindel, especializada en arquitectura e interiorismo.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se describe esta propiedad como un espacio que junta “amplitud, luminosidad y vistas directas a Central Park, creando un ambiente a la vez sofisticado y habitable”.

Sting vendió esta propiedad en 2017, lograron encontrar comprador poco después de ponerlo en venta por $56 millones de dólares. La decisión de vender esta propiedad la tomaron luego de comprar otro apartamento de lujo en la ciudad.

El apartamento tiene una extensión de 5,417 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro dormitorios, cuatro baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el diseño y el interior de la propiedad, el listado reseña: “La entrada está marcada por una escalera curva de diseño escultural, que establece un marcado estilo arquitectónico desde el momento de la llegada. La planta principal está diseñada tanto para la vida cotidiana como para recibir invitados a gran escala”.

Al estar dentro de un edificio de lujo como el 15 Central Park West, los nuevos propietarios también tendrán a su disposición servicios y áreas comunes. Incluye un gimnasio de 14,000 pies cuadrados, una piscina de natación, spa, sala de proyección, servicio de comidas y catering privados, bodega de vinos, biblioteca, centro de negocios y más.

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