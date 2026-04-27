Murió trabajador en accidente durante montaje de show de Shakira en Río de Janeiro

Una persona que trabajaba en el montaje del escenario para el show de la cantante colombiana Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, falleció tras sufrir un accidente.

De acuerdo con los organizadores del festival Todo Mundo no Rio, informó que la tragedia ocurrió el domingo 26 de abril. “Un accidente esta tarde de domingo cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras del espectáculo”, dice el comunicado del festival.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, “la víctima sufrió graves lesiones por aplastamiento en sus extremidades inferiores después de quedar atrapada en un sistema de elevación”.

El hombre fue liberado de la estructura por otros empleados antes de que llegara el Departamento de Bomberos al lugar. Inmediatamente fue trasladado a un centro de salud en ambulancia, pero no sobrevivió a las heridas.

“Los servicios de emergencia prestaron atención inicial en el lugar del accidente, y se llamó inmediatamente al Departamento de Bomberos para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital”, decía el comunicado del festival. “En estos momentos, estamos brindando todo nuestro apoyo, consuelo y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”, concluyó.

Antonio Marcos Ferreira dos Santos, un hombre de 51 años que estaba en la playa al momento del accidente, contó a AFP lo que vio en ese instante. Dijo que “de repente vio gente corriendo. Y cuando miramos, la estructura estaba en el suelo”. Agregó que “un hombre quedó atrapado debajo” y que la gente se apresuraba a “sacarlo”.

Tras el accidente, la policía civil inspeccionó el escenario del concierto y poco después los trabajadores reanudaron el montaje del escenario.

Hasta el momento, Shakira ni su equipo se han pronunciado con respecto a este accidente fatal. La estrella colombiana es la artista principal del concierto gratuito en la playa Copacabana de Rio de Janeiro como parte del festival “Todo Mundo No Rio”, que se celebrará el próximo 3 de mayo. Este festival comenzó en 2024 con un multitudinario concierto gratuito de Madonna, el cual reunió a 1,6 millones de personas. En 2025 fue el turno de la cantante Lady Gaga, quien reunió entre 2,1 y 2,5 millones de personas. Se espera que el concierto de Shakira supere las cifras de asistencia anteriores.

“Preparando tantas sorpresas para ustedes: artistas invitados, vestuario nuevo, canciones que les encantará escuchar… No puedo esperar para estar ahí… ¡¡No altar do planeta (en el altar del planeta)!!”, escribió Shakira recientemente en una publicación en redes sociales.

Este multitudinario concierto gratuito marca el inicio de la etapa 2026 de la histórica gira de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

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