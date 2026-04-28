Shakira lamenta la muerte de un trabajador en el montaje de su concierto en Río de Janeiro 

La cantante colombiana Shakira se pronunció tras el accidente que causó la muerte de una persona durante el montaje del escenario para el concierto gratuito que la estrella ofrecerá en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

A través de un comunicado difundido por su equipo en redes sociales, Shakira lamentó la muerte del trabajador Gabriel de Jesús Firmino el pasado domingo 26 de abril y expresó su solidaridad a la familia de la víctima.

“Mi corazón está con su familia y sus seres queridos. Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos”, dijo la cantante en un comunicado difundido por su equipo.

Firmino, de 28 años, falleció tras el impacto de una estructura del montaje del escenario que se desplomó, según señaló la Policía Militar de Río el martes en un comunicado.

El cuerpo de bomberos, que respondió al llamado de emergencia, señaló que, de acuerdo con otros trabajadores que se encontraban en el lugar, Firmino sufrió aplastamiento en sus extremidades inferiores. Cuando los bomberos llegaron, el hombre ya había sido liberado de la estructura y fue trasladado en ambulancia a un centro de salud, pero no sobrevivió a las heridas.

La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El festival Todo Mundo No Rio, impulsado por el gobierno local y en el cual está previsto el show gratuito de Shakira, se pronunció sobre el trágico accidente a través de un comunicado oficial.

“Los servicios de emergencia prestaron atención inicial en el lugar del accidente, y se llamó inmediatamente al Departamento de Bomberos para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital”, decía el comunicado del festival. “En estos momentos, estamos brindando todo nuestro apoyo, consuelo y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”, concluyó.

Tras el accidente, la policía civil inspeccionó el escenario del concierto y poco después los trabajadores reanudaron el montaje del escenario.

El concierto de Shakira está previsto para el 2 de mayo y se espera que más de 2 millones de personas asistan a este magno evento preparado por la ciudad. El primer evento de este tipo se hizo en 2024 con la actuación de la “Reina del Pop” Madonna. En 2025 fue el turno de Lady Gaga, quien reunió entre 2,1 y 2,5 millones de personas. Se espera que el concierto de Shakira supere las cifras de asistencia anteriores.

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