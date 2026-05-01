Alcalde Mamdani critica “arrestos de neoyorquinos” por Israel tras asistir a funeral en mezquita de bodeguero baleado

Zohran Mamdani condenó la interceptación por parte de la Armada de Israel de una flotilla de activistas que se dirigía a Gaza para visibilizar las condiciones en la zona, calificándola como «una flagrante violación del derecho internacional», y añadió que varios neoyorquinos se encontraban entre los detenidos.

«Anoche (miércoles), las fuerzas israelíes interceptaron y abordaron una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza en aguas internacionales, frente a la costa de Grecia, deteniendo ilegalmente a más de 175 personas, incluidos varios neoyorquinos», publicó Mamdani en Twitter/X este jueves, al final de la tarde. «Mi equipo ha estado en contacto directo con socios estatales y federales mientras trabajamos para confirmar el paradero y las condiciones de estos neoyorquinos. Ésta es una flagrante violación del derecho internacional. Los detenidos deben ser liberados».

Las declaraciones de Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, se produjeron luego de realizar una “visita sorpresa” al Beit El-Maqdis Islamic Center en Brooklyn, para asistir al funeral de Abdul Saleh (28), trabajador baleado en una bodega en el East Village de Manhattan. “Antes de unirse a la oración el alcalde se reunió con la familia a puerta cerrada. Durante el encuentro, una fuente reveló que el hermano de Saleh, Hussein, suplicó a Mamdani que utilizara su influencia para ayudar a traer a la esposa y a los hijos de Saleh a Estados Unidos”, reseñó amNY.com.

Flotilla detenida en Grecia

El miércoles las fuerzas israelíes detuvieron a cerca de 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones que integraban una flotilla humanitaria, destacó Daily News. Más temprano ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó en una publicación en Twitter/X que los activistas serían trasladados a Grecia y «desembarcados en una playa griega».

«Todos los participantes de la provocadora flotilla que fueron retirados de las embarcaciones lo fueron sin sufrir daños», escribió Saar. Además, acusó a la flotilla de buscar más «provocaciones» que proporcionar «ayuda humanitaria» a Gaza. «Israel no permitirá la vulneración del bloqueo legítimo», declaró.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, declaró que «era necesaria una actuación temprana, de conformidad con el derecho internacional», debido al gran número de embarcaciones que componían la flotilla, informó NBC News. «La operación se llevó a cabo en aguas internacionales de manera pacífica y sin bajas», afirmó.

Mamdani, Irán e Israel

Desde su campaña por la alcaldía el año pasado, Israel ha sido un tema constante en la agenda de Mamdani, siendo NYC la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel

En marzo Mamdani respondió al ser consultada su opinión sobre cómo siente la islamofobia, en una entrevista con The New York Times. “Cuando las críticas se deben a tus políticas o a tus puntos de vista, puedes sobrellevarlas. Pero aquí estamos hablando de racismo e intolerancia. Y aceptar eso, hacer la vista gorda ante ello, equivale a permitir que ese tipo de animosidad se encone. Y eso pasa factura. La pasa en el sentido de que te hace sentir solo en el lugar que sabes que es tu hogar; te sientes aislado dentro de él”, señaló el alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

También ha sido crítico de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, aunque también calificó de “brutal” el régimen de la nación persa. “Estamos gastando al menos $500 millones de dólares al día para bombardear a Irán. Imaginen cuántos maestros podríamos contratar, cuántas viviendas públicas podríamos construir, cuántos puentes y carreteras podríamos reparar si destináramos esa cantidad de dinero a mejorar la vida de la clase trabajadora”, declaró en un video que publicó en Twitter/X en abril.

También el mes pasado su esposa, Rama Duwaji, reconoció el “daño” causado por antiguas publicaciones suyas en redes sociales, incluyendo mensajes elogiando a figuras vinculadas al terrorismo palestino y críticas a Israel.