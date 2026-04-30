“Estaba hinchado como una pelota”: El desgarrador testimonio de expareja de Maradona en el juicio por su muerte

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este jueves una de sus jornadas más crudas. Verónica Ojeda, expareja del astro y madre de su hijo menor, completó su declaración testimonial en los tribunales de San Isidro, ofreciendo un relato detallado sobre el avanzado estado de abandono y deterioro físico en el que se encontraba el “Diez” apenas 48 horas antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Ojeda describió ante el tribunal una escena de negligencia absoluta en la casa de Tigre donde Maradona realizaba su internación domiciliaria: “Lo encontré hinchado como una pelota, barbudo y con mal olor”, afirmó, destacando que el ídolo tenía un inodoro portátil al lado de la cama y que el ambiente en la vivienda era “terrible”.

“No era el Diego que nosotros conocíamos”, sentenció, asegurando que quiso llevárselo a una clínica pero que la infraestructura médica en el lugar era nula: “No había absolutamente nada, ni una ambulancia”, declaró la expareja del Diego.

Durante la audiencia, la Fiscalía exhibió audios y mensajes de texto intercambiados entre los principales acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov. En los registros se percibe una actitud de desestimación hacia las alertas de Ojeda.

En uno de los audios, Luque minimizaba la situación: “El tipo en algún momento se va a tener que levantar de la cama… no hay que volverse locos”. Por su parte, el psicólogo Carlos Díaz llegaba a cuestionar la autoridad de la testigo: “¿Quién es Verónica Ojeda? Hablan desde el total desconocimiento”.

Actualmente, siete profesionales de la salud enfrentan cargos por presunta negligencia y mala praxis en la atención de Maradona:

Leopoldo Luque (Médico de cabecera)

Agustina Cosachov (Psiquiatra)

Carlos Díaz (Psicólogo)

Nancy Forlini (Coordinadora médica)

Mariano Perroni (Coordinador de enfermeros)

Ricardo Almirón (Enfermero)

Pedro Di Spagna (Médico clínico)

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