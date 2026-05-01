Emily Blunt y Stanley Tucci celebran el estreno de “The Devil Wears Prada 2” en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los actores Emily Blunt y Stanley Tucci esta semana celebran el estreno de “The Devil Wears Prada 2” en salas de cine y también sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Blunt y Tucci compartieron una misma ceremonia para revelar sus estrellas y estuvieron acompañados de otras grandes estrellas.

Hay que recordar que Blunt y Tucci regresan a sus personajes en “The Devil Wears Prada 2”, los cuales son parte de la cultura popular. En la ficción, ella interpreta a Emily Charlton y él a Nigel.

La ceremonia y las palabras de reconocimiento estuvieron a cargo de Matt Damon y Dwayne “The Rock” Johnson. Damon calificó a ambos actores como leyendas de Hollywood.

En su discurso, Damon dijo: “No se me ocurren dos personas más merecedoras de formar parte de este hito cultural y de inspirar a los jóvenes artistas”.

Por otro lado, Johnson dedicó sus palabras a la actriz: “Cada día, conociendo a Emily, como muchos de nosotros, vemos a una mujer agradecida que se levanta con los pies en la tierra, agradeciendo cada momento”.

Los homenajeados estuvieron acompañados de Dwayne Johnson, Robert Downey Jr., Meryl Streep y Matt Damon. Crédito: Jordan Strauss | AP

Los homenajeados también estuvieron acompañados de Robert Downey Jr. y Meryl Streep. Blunt aprovechó el momento y la presencia de Streep para decir: “Nunca pensé que, en primer lugar, trabajaría con ella, pero estar aquí hoy y que diga esas cosas sobre mí es probablemente el mayor honor que he tenido”.

Además de “The Devil Wears Prada 2”, Blunt se prepara este año para estrenar “Disclosure Day”, la nueva película de Steven Spielberg la cual protagoniza junto con Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

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