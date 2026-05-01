Monsieur Periné presenta las “Instrucciones para ser feliz”

Pocas bandas latinoamericanas se permiten jugar con tantos colores sonoros y, aún así, conservar una identidad tan reconocible. Monsieur Periné vuelve a demostrarlo con su nuevo álbum, “Instrucciones para ser feliz”, un trabajo de 19 canciones que abre una etapa distinta en su trayectoria y que aparece a través de 5020 Records.

El disco, producido por Fux Beat, se mueve entre el pop, los ritmos caribeños y matices alternativos que la banda ha trabajado desde sus inicios. La idea central vibra alrededor de la felicidad, la memoria afectiva y las conexiones humanas que moldean nuestras experiencias. Todo se siente cercano, cálido y con una energía que invita a respirar lento y disfrutar del momento.

El proyecto reúne a voces queridas y diversas como Carlos Vives, PJ Sin Suela, Piso 21, Juliana, Luísa Sonza, Bebo Dumont, Jossman y Bejuco. Cada colaboración abre una puerta distinta dentro del álbum, lo que permite que el sonido se expanda sin abandonar la esencia del grupo.

Una travesía emocional con nuevas alianzas

El lanzamiento viene acompañado por el video oficial de “Natural”, su focus track junto a Rawayana. El visual fue grabado hace pocos días en el Movistar Arena de Bogotá durante un encuentro relajado entre amigos.

Uno de los detalles más especiales del proyecto está en “La Felicidad (Interludio)”, una pieza inspirada en Gabriel García Márquez que incluye un fragmento en la voz del propio autor colombiano, un puente literario con raíz latinoamericana del álbum que busca conectar emoción, memoria y creación.

La banda habla de esta importante etapa

Catalina García describe este momento con absoluta sinceridad: “Este álbum es un homenaje al acto creativo. Todos somos obra de un gran creador y, a la vez, tenemos la capacidad de crear a través de nuestras acciones. Ahí es donde encontré mis propias instrucciones para ser feliz”.

Por su parte, Santiago Prieto también compartió su mirada sobre el proceso detrás de estas canciones: “Este es nuestro quinto álbum de estudio y es, sin duda, para mí, el álbum más retador que hemos hecho después de estar casi dos décadas juntos haciendo música con Cata. Cada álbum que hemos hecho ha sido un reto creativo en el que llevamos nuestra búsqueda a forzar los límites, a romper los moldes, a rehuir la repetición, a desdibujar las propias fronteras”.

Monsieur Periné vuelve con un trabajo que respira libertad y emoción. Lo demás lo descubrirá cada fan al darle play.

Sigue leyendo:

Monsieur Periné y Carlos Vives se unen por la migración

Santiago Cruz, un terco que se aferró a la música

“LAMC” vuelve a Central Park con Julieta Venegas y Lasso