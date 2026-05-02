Expertos desmienten argumento de Trump de que alto al fuego en Irán significa el fin de la guerra

NUEVA YORK – En una carta al Congreso el viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó que las hostilidades con Irán que iniciaron el 28 de febrero pasado habían concluido, pero legisladores y expertos pusieron en entredicho el argumento.

El planteamiento de Trump ocurrió cuando se cumplió el plazo de los 60 días en la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 que establece que un presidente solo puede emprender acciones militares durante esa cantidad de tiempo antes de ponerles fin, solicitar la autorización del Congreso o pedir una prórroga de 30 días.

El informe de medios como Reuters señaló que Trump declaró que un alto al fuego había puesto fin al conflicto con la República Islámica o que no ha habido intercambio de fuego desde el cese temporal que se extendió indefinidamente.

Legisladores, tanto republicanos como demócratas, han alertado que el conflicto excede el plazo establecido por la Ley de Poderes de Guerra.

Dicho estatuto limita la capacidad del presidente de EE.UU. para desplegar fuerzas militares en otros países sin la autorización del Congreso. Ademas, obliga a que el mandatario notifique la Legislatura sobre el envío de tropas en un periodo de 48 horas. La ley impide que las tropas estén activas más de 60 días sin aprobación legislativa.

El jueves, el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, planteó en una audiencia del Senado que el plazo se detuvo cuando EE.UU. e Irán acordaron el alto el fuego temporal.

El convenio inició el 8 de abril y Trump extendió la tregua de manera indefinida la semana pasada.

Las conversaciones entre las partes permanecen estancadas. Irán insiste en que no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. no levante el bloqueo en sus puertos. Mientras que la Administración Trump busca un acuerdo a largo plazo que atienda, entre otras cosas, el programa nuclear del país islámico.

Según los reportes, la carta de Trump es un intento por reforzar el argumento de que no necesita el permiso del Congreso para continuar el conflicto.

Ayer, las autoridades en Irán notificaron que habían enviado a los mediadores en Pakistán su última propuesta como parte de las negociaciones, pero Trump la rechazó.

Trump indicó que EE.UU. estaría mejor si los funcionarios no logran alcanzar un acuerdo con Irán, debido a que las negociaciones parecen haberse estancado nuevamente. “Francamente, tal vez estemos mejor si no llegamos a ningún acuerdo en absoluto. ¿Quieren saber la verdad? Porque no podemos permitir que esto continúe”, señaló Trump en un evento en West Palm Beach. “Ya ha durado demasiado tiempo”, agregó.

Demócratas desmintieron la interpretación de la Administración bajo el argumento de que la ley de 1973 no incluye la figura de un alto al fuego.

Varios expertos legales también coinciden en este punto.

“Un alto el fuego no suspende automáticamente el plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra”, afirmó John Bellinger, exasesor jurídico del Departamento de Estado. En declaraciones que cita FOX News, el exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de George W. Bush, expuso que las fuerzas estadounidenses “claramente siguen llevando a cabo operaciones militares y se encuentran en peligro potencial”, esto en referencia a la presencia de buques de EE.UU. en zonas como el estrecho de Ormuz y efectivos.

Stephen Pomper, director de políticas del International Crisis Group, indicó, por su parte, que la interpretación no es muy creíble.

“Ciertamente, no se basa en el texto del estatuto”, declaró a la referida cadena.

“Todavía existe un enorme despliegue estadounidense. Hay un bloqueo activo, lo cual constituye un acto de guerra”, afirmó.

La exrepresentante MAGA, Marjorie Taylor Green, también cuestionó las intenciones de Trump tras el envío de la carta.

“Trump acaba de enviar una carta al Congreso afirmando que la guerra en Irán ha sido ‘terminada’, dado que hoy se cumplen 60 días y, para que el Presidente conserve la autoridad de continuarla, la Constitución exige una votación del Congreso. Sin embargo, la guerra no ha terminado realmente”, expuso la republicana por la red social X.

La exaliada de Trump planteó que lo que el mandatario busca es frenar una acción congresional que limite sus planes a largo plazo en Irán.

“Trump simplemente está poniendo el contador a cero para evitar una votación del Congreso que podría limitar su poder para librar una guerra contra Irán; y la guerra, en absoluto, ha concluido solo por el hecho de que se haya producido un alto el fuego. Además, Trump está a punto de reanudar las acciones militares muy pronto. Nunca terminó”, insistió Taylor Green.

“Esto es inconstitucional, y el Congreso debería reivindicar su autoridad constitucional”, puntualizó la excongresista.

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