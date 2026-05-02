FC Barcelona quedó a un paso del bicampeonato tras triunfo ante Osasuna

Con goles de Robert Lewandowski y Ferrán Torres el FC Barcelona venció 2 a 1 a Osasuna en el Estadio El Sadar, lo que dejó al conjunto catalán a un punto de ser bicampeón de LaLiga.

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Fue la primera derrota del 2026 en Pamplona para los locales y décima victoria consecutiva para el FC Barcelona por LaLiga que le saca 14 puntos a Real Madrid y puede coronarse campeón sin jugar si el conjunto Merengue no vence al Espanyol.

Si este resultado no se da este domingo, podrá festejar la semana próxima, justamente cuando se enfrenten en el clásico español, madridistas y catalanes en el Camp Nou.

Goles hasta el final del partido

El FC Barcelona en el inicio del partido fue más que Osasuna, pero no lograba capitalizar esa supremacía.

El conjunto local no se desesperaba y salía rápidamente cada vez que los catalanes le dejaba un espacio.

Barcelona tenía el control y tenencia, pero no podía lastimar a su rival. De hecho las más claras de la primera mitad fueron para el local. A los 36 minutos, Budimir se lanzó al ataque y su disparo dio en el palo. Y un minuto después, nuevamente el delantero croata remató desde fuera del área y Joan García desvió al córner con una gran atajada.

Para la segunda etapa Flick mandó a la cancha a Torres, de Jong y Rashford a los 62, en lugar de Olmo, Gavi y Bardghji, para lograr lastimar al Osasuna.

Y a los 81 finalmente llegó el gol tan buscado por los catalanes. Rashford lanzó un centro milimétrico para Robert Lewandowski quien de cabeza puso la pelota junto al palo, inatajable para el arquero.

A los 86 Ferrán aumentó el marcador. Fermín le dio un pase al vacío y el delantero hizo una diagonal perfecta que lo dejó mano a mano con el arquero y de derecha puso el 2 a 0.

Pero Raúl García le puso suspenso al resultado. Dos minutos después anotó para descontar. Bretones lanzó un centro preciso por izquierda y el delantero puso un frentazo perfecto para el 1-2.

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