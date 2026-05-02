Mets extienden contrato al venezolano Luis Torrens por 2 temporadas

Los Mets de Nueva York extendieron el contrato del catcher venezolano Luis Torrens por dos temporadas.

El contrato de Torrens es por dos años y $11.5 millones de dólares, con un monto de $5.75 millones de dólares por año en 2027 y 2028, además de $2 millones en bonificaciones.

El receptor venezolano, quien cumple 30 años este sábado, está en su noveno año en las Grandes Ligas y su tercera campaña con el equipo neoyorquino. Torrens iba a entrar en la agencia libre al final de esta temporada.

Torrens tiene un promedio de bateo de .225 con 92 hits, 8 jonrones, 48 ​​carreras impulsadas y 36 carreras anotadas en 152 juegos para los Mets en su carrera.

Per @WillSammon, Luis Torrens and the Mets are in agreement on a two-year contract extension through the 2028 season pic.twitter.com/qQgdBiQaFI — SNY Mets (@SNY_Mets) May 2, 2026

Luis Torrens entre los mejores catchers defensivos de MLB

Torrens ha sido uno de los mejores catchers defensivos de Las Mayores en las últimas temporadas, incluso fue finalista al Guante de Oro en la temporada 2025.

El catcher venezolano tuvo un registro de +11 Catching Runs por su excelente manejo de la pelota y su destacada habilidad para eliminar corredores en las bases.

Desde el inicio de la temporada 2024, Torrens ha eliminado a 37 de 84 corredores que intentaron robar base.

Torrens ha jugado 9 temporadas en 4 equipos, incluyendo los Mariners y los Mets. Tiene un promedio de bateo de .226, 258 hits, 27 jonrones, 127 carreras impulsadas y 103 carreras anotadas.

Los Mets prefieren asegurar a su catcher backup, a pesar de tener una de las nóminas más altas de todo el béisbol y no tener un buen arranque en 2026.

De mantenerse esta tendencia en la campaña, los Mets podrían convertirse en vendedores y cambiar jugadores para bajar su nómina a mitad de la temporada.

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