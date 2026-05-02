Música gratuita para encender mayo en Hudson Yards

Nueva York sigue dando señales de que el verano quiere adelantarse. A la lista de planes que ya brillan en la ciudad se suma ahora una propuesta que mezcla aire libre, música y encuentros gratuitos, con un programa que Hudson Yards acaba de revelar para su plataforma cultural Backyard at Hudson Yards, presentado por Wells Fargo.

La plaza y los jardines del complejo se transformarán en un escenario semanal desde el 13 de mayo y hasta el 3 de junio. Los miércoles serán días de conciertos sin costo, con un telonero que arrancará a las 18:00 y un artista principal a las 19:00. La idea es atraer tanto a neoyorquinos como a visitantes que quieran terminar la tarde con música en un entorno abierto y cómodo.

Sesiones musicales y beneficios especiales

Cada presentación contará con un detalle adicional para quienes sean clientes de Wells Fargo. Durante los conciertos, el Wells Fargo Club ofrecerá aperitivos y bebidas sin costo, algo que busca sumar una experiencia más completa para este público.

El listado de artistas llega con nombres conocidos de distintos géneros. La serie comenzará el miércoles 13 de mayo con Aly & AJ, dúo pop que continúa conquistando nuevas generaciones.

Una semana después, el 20 de mayo, será el turno de Warren G, figura clave en la escena del hip hop de la Costa Oeste. El 27 de mayo subirá al escenario Busta Rhymes, uno de los raperos más influyentes de las últimas décadas.

El cierre llegará el 3 de junio con Jordin Sparks, voz reconocida desde su paso por “American Idol” y con una trayectoria que la mantiene vigente.

Actividades que van más allá de los conciertos

La cartelera de Backyard at Hudson Yards para 2026 no se queda sólo en estas actuaciones musicales. La temporada incluirá sesiones de fitness junto a ALO, reuniones para ver eventos deportivos en una pantalla gigante de nueve metros y propuestas familiares pensadas para quienes buscan planes distintos sin salir del complejo.

Las actividades acompañarán toda la temporada con la idea de convertir el recinto en un punto de encuentro con opciones variadas.

Hudson Yards promete convertirse en una parada obligatoria durante las próximas semanas.

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