Árbitro colapsa por ACV en pleno partido de baloncesto en República Dominicana [VIDEO]

Un partido de la Liga Nacional de Baloncesto en República Dominicana fue interrumpido de manera inesperada cuando el árbitro Erick Martínez colapsó en plena cancha tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante el encuentro entre los Reales de La Vega y los Héroes de Moca.

La emergencia ocurrió la noche del viernes y generó una reacción inmediata dentro del pabellón. Jugadores de ambos equipos, junto con el personal médico presente, corrieron a asistir al árbitro, que cayó al suelo mientras dirigía las acciones.

Martínez fue retirado del recinto en estado de coma y trasladado de urgencia a un centro de salud en La Vega, en la región central del país.

Anoche, durante el partido Reales-Héroes en La Vega, se vivió un momento de mucho nerviosismo y preocupación cuando el árbitro Erick Martínez comenzó a caminar con dificultad y parecía perder el conocimiento, lo que obligó a recibir atención inmediata por parte del staff de ambos… pic.twitter.com/Jxvm0jX76d — Antonio Puesán (@antoniopuesan) May 2, 2026

Horas más tarde, la Liga Nacional de Baloncesto emitió un comunicado para informar sobre su evolución.

Según el reporte, el árbitro permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde continúa bajo observación médica.

Su pronóstico es reservado, aunque se mantiene dentro de un cuadro clínico estable, de acuerdo con información publicada por el medio dominicano El Nacional.

Según el reporte, la rápida atención que recibió en la cancha fue clave para estabilizarlo antes del traslado al hospital.

Desde entonces, Martínez sigue recibiendo cuidados especializados y su condición es monitoreada de forma constante por el equipo médico.

El doctor Luis Reyes ofreció detalles sobre el estado de salud del árbitro Erick Martínez, quien sufrió un desmayo la noche de ayer durante un partido de la @lnbrdoficial @realesdelavega pic.twitter.com/YsgJAUIQtY — Fiebruces Radio Show (@fiebrucesrs) May 2, 2026

Familiares también se pronunciaron sobre su estado. William Ramos, tío del árbitro y entrenador del Club Mauricio Báez, confirmó que Martínez continúa internado en La Vega mientras avanza su proceso de recuperación.



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