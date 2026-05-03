Boletos de avión subirán de precio: cuándo es el mejor momento para comprar antes del alza

La ventana para comprar boletos de avión baratos se está cerrando. Un vuelo que hoy cuesta $350 puede subir a $450 o incluso $500 si esperas demasiado en rutas de alta demanda.

Factores como el incremento en la demanda de boletos para algunos destinos, el encarecimiento del combustible y la menor disponibilidad de tarifas baratas están presionando desde ahora los precios para el verano y fin de año. Para muchas familias, estos incrementos no son menores: pueden traducirse en pagar cientos de dólares extra, mayor deuda o simplemente cancelar el viaje, que en muchas ocasiones es para visitar a los seres queridos.

Por qué los boletos subirán justo cuando quieres viajar

Las aerolíneas ajustan sus tarifas conforme se acerca la temporada alta y los vuelos se van llenando. Normalmente, los primeros asientos, que se venden con mayor antelación, tienen precios más bajos. Conforme aumenta la ocupación, el sistema aplica tarifas más caras.

Análisis de plataformas como Hopper y CheapAir muestran que comprar dentro de las tres semanas previas al vuelo puede encarecer el boleto entre 20% y 40%, lo que equivale a unos $150 adicionales en rutas domésticas y entre $200 y $300 en vuelos internacionales muy demandados.

A este comportamiento habitual se suman los mayores costos de operación, especialmente combustible y mantenimiento. Como consecuencia, los precios base de los boletos son más caros y la aplicación de nuevos cargos por maleta, selección de asiento o cambios de itinerario los encarecen todavía más. Para quien viaja en familia, cada cargo adicional se multiplica y el costo se dispara rápidamente.

¿Cuándo conviene comprar según la fecha del viaje?

La mayoría de buscadores de vuelos y agencias de viaje coincide en una regla simple: no conviene comprar ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Normalmente, los rangos de mejor precio suelen ser:

Entre 45 y 60 días antes para vuelos dentro de Estados Unidos.

para vuelos dentro de Estados Unidos. Entre 2 y 4 meses antes para viajes internacionales, especialmente en temporada alta.

Eso significa que, para un viaje en julio, el momento ideal para comprar se concentra en mayo y principios de junio. Y para viajar en Navidad o Año Nuevo, las recomendaciones son entre finales de agosto y octubre. Quien espera hasta tres o cuatro semanas antes suele encontrar tarifas más altas, cuando ya quedan pocos asientos a precios accesibles.

Lo que puedes hacer desde hoy para evitar pagar de más

Hay decisiones concretas que pueden ayudarte a encontrar los mejores precios:

Definir fechas flexibles : viajar martes o miércoles suele ser más barato que hacerlo viernes o domingo, cuando la demanda es mayor.

: viajar martes o miércoles suele ser más barato que hacerlo viernes o domingo, cuando la demanda es mayor. Configurar alertas de precio en buscadores de vuelos para las rutas que te interesan y aprovechar cuando la tarifa baja frente al promedio reciente.

en buscadores de vuelos para las rutas que te interesan y aprovechar cuando la tarifa baja frente al promedio reciente. Revisar aeropuertos alternativos : volar a un aeropuerto cercano a tu destino puede ser más económico que llegar al principal de la ciudad.

: volar a un aeropuerto cercano a tu destino puede ser más económico que llegar al principal de la ciudad. Comprar vuelos por tramos con estrategia: en algunos casos, un vuelo con una escala bien planeada puede ser más barato que uno directo en el horario más solicitado.

Para muchas familias hispanas, la clave está en planear con unas semanas de anticipación y evitar comprar “cuando se pueda” si eso significa entrar de lleno en el período más caro.

Errores que encarecen tu viaje sin que lo notes

Además del aumento natural de tarifas, hay errores habituales que hacen que el boleto sea mucho más caro de lo previsto:

Quedarse con la primera tarifa sin comparar otros días u horarios.

sin comparar otros días u horarios. No revisar las condiciones de equipaje : una tarifa barata puede encarecerse si cobra maleta de mano, equipaje documentado o selección de asiento.

: una tarifa barata puede encarecerse si cobra maleta de mano, equipaje documentado o selección de asiento. Insistir en un solo horario o vuelo directo , cuando una escala razonable podría abaratar el viaje.

, cuando una escala razonable podría abaratar el viaje. Usar la tarjeta de crédito sin calcular intereses, convirtiendo un boleto de $400 en una deuda difícil de pagar si se financia a largo plazo.

En la práctica, lo correcto es evaluar el costo total del viaje, incluyendo maletas y cargos, y no solo el primer número que aparece en el primer resultado del buscador.

Claves para quienes viajan a ver a la familia en Latinoamérica

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, los viajes a México, Centroamérica o el Caribe suelen concentrarse en verano y en las fiestas navideñas, justo cuando las tarifas son más altas.

Esperar demasiado para rutas como Nueva York–Ciudad de México o Los Ángeles–San Salvador puede implicar un incremento de entre $200 y $300 por persona.

En este tipo de viajes, es muy útil:

Evitar los vuelos en los días pico , como el fin de semana anterior a Navidad o el 1 de enero.

, como el fin de semana anterior a Navidad o el 1 de enero. Valorar fechas unos días antes o después de la fecha ideal, si eso reduce el costo sin complicar demasiado el viaje.

de la fecha ideal, si eso reduce el costo sin complicar demasiado el viaje. Usar millas de viajero o puntos cuando el efectivo no alcanza, pero sin endeudarse de más solo para acumular recompensas.

La decisión final debe equilibrar el deseo de ver a la familia con la realidad del presupuesto, para que el regreso no signifique cargar en la maleta con una pesada deuda.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el mejor momento para comprar boletos de avión

¿Cuándo conviene comprar vuelos dentro de Estados Unidos?

Muchas agencias recomiendan comprar entre 45 y 60 días antes de la fecha de salida para obtener mejores tarifas en la mayoría de rutas nacionales.

¿Y para vuelos internacionales o a América Latina?

En viajes internacionales suele ser mejor comprar con 2 a 4 meses de anticipación, sobre todo en temporada alta como verano y fiestas de fin de año, cuando la demanda es mayor.

¿Importa el día de la semana en que compro el boleto?

Más que el día de compra, lo que marca la diferencia es el día en que vuelas. Volar martes o miércoles tiende a ser más económico que hacerlo viernes o domingo.

¿Es buena idea esperar ofertas relámpago?

Las ofertas pueden aparecer, pero no es recomendable esperar únicamente a una promoción que quizá no llegue. Para fechas clave, lo más seguro es comprar dentro de la ventana recomendada.

¿Cómo saber si una tarifa es buena o cara para mi ruta?

Conviene seguir los precios durante algunos días o semanas, usando alertas y comparadores. Con ese historial, es más fácil reconocer cuándo una tarifa está por debajo o por encima de lo habitual.

Conclusión

Los boletos de avión van a encarecerse conforme se acerque el verano, así como durante la temporada de fiestas. Para la comunidad hispana, que normalmente viaja para ver a su familia, la diferencia entre comprar hoy o esperar puede ser la diferencia entre un viaje posible y un viaje pospuesto.

Planear con anticipación, comparar con calma y evitar errores como comprar a última hora o ignorar cargos ocultos puede ahorrarte cientos de dólares por viaje, y marcar la diferencia entre llegar a casa con buenos recuerdos o con una deuda nueva en la tarjeta.

Sigue leyendo:

– Entablan demanda colectiva contra United y Delta por vender asientos ‘de ventana’ sin ventana

– ¿Tienes un vuelo con Spirit? Esto pasa con tu dinero ante el riesgo de quiebra de la aerolínea

– ¿Te están cobrando más por volar sin que lo sepas? El algoritmo detrás de la polémica de JetBlue