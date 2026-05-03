Boston Red Sox homenajea a Venezuela con noche especial en ‘Fenway Park’

El nombre de Venezuela será homenajeado y dirá presente en el ‘Fenway Park’ de Boston dentro de la iniciativa de los Red Sox de sus 21 noches temáticas, celebraciones donde se honran a diversos países latinoamericanos y sus culturas.

Dentro del bloque dedicado a la comunidad latina, el calendario contempla celebraciones para Puerto Rico, México, República Dominicana y Venezuela, además de una noche especial por el Mes de la Herencia Hispana en septiembre.

Cada evento ofrece música en vivo, gastronomía típica, ceremonias previas al juego y artículos conmemorativos para quienes adquieran sus entradas a través del portal oficial del club.

🇺🇸🇻🇪⚾ The Boston Red Sox will throw a "Venezuelan Celebration Day" in Fenway Park



It is the first time that the Red Sox will do a Venezuelan day, joining other major league baseball teams like the Detroit Tigers and the Miami Marlins pic.twitter.com/43CnADk0RK — 🇻🇪 Venezuela Insider 🇻🇪 (@Andresevd) April 30, 2026

La temporada de noches culturales comenzó este viernes 1 de mayo, cuando Fenway Park celebró a la comunidad Asian American Pacific Islander (AAPI) antes del juego entre los Red Sox y los Houston Astros.

Los fanáticos que compren sus boletos por la vía oficial recibirán una camiseta conmemorativa tipo V‑neck de la colección AAPI.

En el caso de la comunidad latina, el calendario incluye cinco fechas clave:

29 de junio — Celebración Puertorriqueña. Una de las comunidades con mayor tradición dentro del equipo tendrá su noche especial.



21 de julio — Celebración Mexicana. El estadio más emblemático de Nueva Inglaterra se vestirá con los colores de México.



22 de julio — Celebración Venezolana. La creciente diáspora venezolana en Boston, Chelsea y Lynn contará con una jornada dedicada, que también destacará a los jugadores criollos del equipo esta temporada.



4 de agosto — Celebración de República Dominicana. Una comunidad con fuerte presencia en Lawrence y en la historia del béisbol tendrá su espacio en agosto.



24 de septiembre — Hispanic Heritage Celebration. Como cierre de la temporada regular, los Red Sox honrarán al conjunto de la comunidad hispana durante el Mes de la Herencia Hispana.

Las noches culturales no son nuevas para Fenway Park. El programa comenzó en 2013 con la primera celebración Pride y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una de las iniciativas comunitarias más sólidas del club.

En 2026 alcanza su edición más amplia, con actividades que se extenderán de mayo a septiembre.

Además de las celebraciones latinas, el calendario incluye noches dedicadas a comunidades haitiana, griega, portuguesa, escocesa, italiana, irlandesa, nigeriana, japonesa y nativa americana, entre otras.

Las entradas y los artículos temáticos de cada celebración están disponibles en redsox.com/celebrations, donde los aficionados pueden consultar fechas, beneficios y disponibilidad para cada evento.



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