Cuándo reciben los jubilados sus pagos del Seguro Social en mayo

Los pagos del Seguro Social en mayo de 2026 se distribuirán conforme al calendario habitual, organizado principalmente por la fecha de nacimiento de los beneficiarios. Este esquema permite a millones de jubilados planificar sus gastos mensuales con mayor precisión.

Fechas clave de pagos en mayo

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), los pagos para jubilados se realizan generalmente los miércoles, siguiendo este orden:

-Miércoles 13 de mayo: para beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes

-Miércoles 20 de mayo: para quienes cumplen años entre el 11 y el 20 de cualquier mes

-Miércoles 27 de mayo: para personas nacidas entre el 21 y el 31 de cualquier mes

Además, quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 tienen una fecha distinta: viernes 1 de mayo

Cómo funciona el calendario

El sistema de pagos del Seguro Social está diseñado para distribuir los depósitos a lo largo del mes, evitando saturaciones y facilitando la administración del programa.

Este calendario se mantiene de forma constante cada mes, salvo ajustes por días festivos o fines de semana.

Pagos del programa SSI

Por otro lado, el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) –dirigido a personas con ingresos limitados, adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad o ceguera, y algunos menores con discapacidad– también tiene fechas definidas.

En mayo de 2026, el pago se emitirá el viernes 1 de mayo

Próximos pagos del SSI en 2026

El calendario anual del SSI contempla las siguientes fechas:

-1 de junio de 2026 (pago de junio)

-1 de julio de 2026 (pago de julio)

-31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

-1 de septiembre de 2026 (pago de septiembre)

-1 de octubre de 2026 (pago de octubre)

-30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

-1 de diciembre de 2026 (pago de diciembre)

-31 de diciembre de 2026 (pago adelantado de enero de 2027)

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