Desaprobación de Trump sube a su nivel más alto: encuesta

La desaprobación del presidente Donald Trump alcanzó un nuevo máximo, impulsada por el malestar de los estadounidenses ante el aumento del costo de vida, la persistente inflación y la gestión del conflicto con Irán.

Una encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos, divulgada este viernes, encontró que el 62% de los estadounidenses desaprueba la gestión del mandatario, dos puntos más que en febrero.

La economía sigue siendo el principal foco de preocupación. El 72% de los encuestados rechazó el manejo de Trump frente a la inflación, un salto de siete puntos en apenas dos meses. Solo el 27% expresó respaldo a su desempeño en esa área.

La evaluación sobre el costo de vida es aún más severa: el 76% considera que el presidente ha gestionado mal este problema, frente a un 23% que aprueba su actuación.

El deterioro de la percepción pública coincide con un repunte en los precios de la gasolina y de la energía durante la guerra con Irán. En marzo, la inflación subyacente alcanzó el 3,5%, su nivel más alto en dos años.

La guerra con Irán amplía el desgaste

La política exterior también se ha convertido en una fuente de presión para la Casa Blanca. Dos tercios de los consultados, el 66%, desaprueban la gestión de Trump en la guerra con Irán, mientras que solo un tercio la respalda.

Aunque Trump aseguró el sábado que Teherán presentó una nueva propuesta para poner fin al conflicto, admitió reservas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo.

Las conversaciones entre Washington y el gobierno iraní continúan sin avances concretos, en un contexto en el que las operaciones terrestres estadounidenses en la región han disminuido.

Tensiones con aliados europeos

El conflicto también ha profundizado fricciones con socios tradicionales de Estados Unidos. Trump ha criticado públicamente a varios aliados por, según él, no aportar suficiente apoyo en Oriente Medio.

Las discrepancias han sido particularmente visibles con gobiernos europeos, algunos de los cuales cuestionaron la operación militar estadounidense.

En ese contexto, Trump anunció que reducirá la presencia militar de Estados Unidos en Alemania, con una retirada inicial de unos 5,000 soldados, y adelantó que el recorte podría ser aún mayor.

La encuesta refleja el impacto de estas disputas: el 65% de los entrevistados considera que el presidente está manejando de forma inadecuada las relaciones con los aliados de Washington.

El sondeo se realizó entre 2,560 adultos en todo el país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

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