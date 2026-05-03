Irán advierte que una intervención de EE.UU. en Ormuz rompería el alto el fuego

Irán elevó este domingo el tono frente a Washington al advertir que cualquier operación militar estadounidense en el estrecho de Ormuz será interpretada como una violación directa del alto el fuego vigente.

La advertencia fue formulada por Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, después de que el presidente Donald Trump anunciara una misión para escoltar a embarcaciones atrapadas en la estratégica vía marítima.

“Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego”, escribió Azizi en la red social X.

El legislador también rechazó las declaraciones de Trump sobre el control de la zona. “El estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no se regirán por las delirantes declaraciones de Trump”, afirmó, antes de añadir que nadie aceptará lo que calificó como “teorías conspirativas”.

Washington prepara una amplia operación naval

La reacción iraní se produjo tras el anuncio del llamado “Proyecto Libertad”, una operación ordenada por Trump para facilitar la salida de buques retenidos en la zona debido al bloqueo impuesto en medio del conflicto.

Según el Comando Central de Estados Unidos, la misión movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y unos 15,000 efectivos militares.

El comandante Brad Cooper defendió la iniciativa al asegurar que su carácter es estrictamente defensivo y que busca proteger tanto la seguridad regional como la estabilidad del comercio mundial.

Buques atrapados y diplomacia en marcha

Trump explicó que varios países solicitaron ayuda para evacuar sus embarcaciones, muchas de ellas ajenas al conflicto en Oriente Medio.

“He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura”, señaló el mandatario en Truth Social.

Añadió que esas naciones han dejado claro que sus barcos no volverán a transitar por la zona hasta que la navegación sea nuevamente segura.

La operación comenzará este lunes, según Trump, quien aseguró que algunas tripulaciones enfrentan escasez de alimentos tras semanas de bloqueo.

Teherán revisa propuesta estadounidense

En paralelo, Irán confirmó que recibió, a través de Pakistán, la respuesta de Washington a su propuesta de catorce puntos para poner fin a la guerra.

Las autoridades iraníes indicaron que están evaluando el contenido antes de emitir una posición oficial, mientras continúan los contactos diplomáticos entre ambas partes.

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