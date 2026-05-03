McDonald’s comienza a eliminar el refill de bebidas y desata molestia entre clientes

La eliminación del refill de bebidas en algunas sucursales de McDonald’s en Estados Unidos está generando inconformidad entre clientes, quienes consideran que la cadena está quitando beneficios que durante años formaron parte de la experiencia.

Señales en restaurantes anuncian el cambio

En distintos locales han comenzado a aparecer avisos informando que ya no se permiten recargas de bebidas.

Algunos de estos letreros indican: “Lo sentimos. No hay refill. Gracias por su comprensión”.

Otros mensajes similares señalan: “No hay refill. Gracias por su cooperación”.

Durante décadas, la posibilidad de rellenar refrescos sin costo adicional se volvió común en restaurantes de comida rápida, especialmente desde la expansión de las máquinas de autoservicio en la década de 1980.

Esto convirtió a cadenas como McDonald’s en espacios donde los clientes podían permanecer más tiempo y servirse bebidas libremente.

Fin del autoservicio impulsa el cambio

En 2023, McDonald’s anunció que eliminaría gradualmente las estaciones de bebidas de autoservicio en los comedores de Estados Unidos, con el objetivo de retirarlas por completo para 2032.

Al desaparecer estas máquinas, los clientes ya no pueden rellenar sus bebidas por sí mismos.

Además, la decisión de ofrecer o no refill queda ahora en manos de los franquiciatarios.

Aproximadamente 95% de los restaurantes de McDonald’s son operados por franquicias independientes, lo que ha provocado que las políticas varíen: algunas sucursales aún permiten refill, mientras que otras las han restringido o eliminado completamente.

Cambios en el modelo de negocio

Esta medida forma parte de una transformación más amplia en la operación de la cadena, que cada vez se enfoca más en el servicio drive-thru, entregas a domicilio y pedidos por aplicación, en lugar de la experiencia dentro del restaurante.

Mover las estaciones de bebidas detrás del mostrador permite a los operadores tener mayor control sobre costos, personal y el tiempo que los clientes permanecen en el local.

Reacciones de los clientes

El cambio ha generado críticas, especialmente en un contexto donde los precios del menú han aumentado y el tráfico de clientes ha disminuido.

Algunos consumidores consideran que la eliminación del refill es otro recorte tras años de incrementos de precios.

De acuerdo con el Daily Mail, en redes sociales, un usuario expresó: “Los precios siguen subiendo y siguen quitando lo que antes venía incluido”.

Otro comentario reflejó el descontento general: “Nos sacaron hasta el último centavo y luego dijeron que no hay recargas”.

También hay quienes ven este cambio como una pérdida de lo que representaba la marca.

Un cliente escribió: “Extraño comer en McDonald’s con mi papá… rellenar tu refresco y tomar toda la salsa que quisieras”.

Otro agregó: “McDonald’s ya ni siquiera se siente como McDonald’s”.

Un cambio en medio de la competencia

Aunque McDonald’s sigue siendo una de las cadenas de restaurantes más rentables del mundo, enfrenta nuevos desafíos. Incluso ha perdido el primer lugar en número de sucursales a nivel global frente a la cadena china Mixue Ice Cream & Tea.

En este escenario, la eliminación de beneficios como el refill podría reforzar la percepción de que los clientes reciben menos por su dinero, a pesar de los esfuerzos de la empresa por atraerlos con promociones y menús económicos.

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