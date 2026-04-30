Adolescente latino muere apuñalado por la espalda en Nueva York: pelea comenzó en redes sociales

Jonathan Melo, adolescente de 17 años, murió tras recibir una puñalada en la espalda en El Bronx (NYC) ayer a media tarde.

Según la Policía de Nueva York, Melo fue agredido frente a un edificio de apartamentos en Beach Ave., cerca de McGraw Ave., en el barrio Soundview, alrededor de las 4:34 p.m. del miércoles.

Los paramédicos trasladaron de urgencia al adolescente al Centro Médico Jacobi, donde falleció. La víctima residía a aproximadamente una milla del lugar donde fue asesinado, informó Daily News.

Según amNY, la víctima y el sospechoso se habían estado provocando mutuamente a través de las redes sociales antes del ataque. Al parecer ambos se encontraron fuera del edificio y se enfrascaron en una disputa verbal. El intercambio de palabras se tornó violento después de que el sospechoso se dirigiera a casa con unos amigos, tomara un cuchillo y regresara para atacar a Melo. Las autoridades señalaron que el resto del grupo se dispersó en el momento en que se lanzó el ataque mortal.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El lunes un quinceañero recibió un balazo en el pecho cuando viajaba dentro del Metro de Nueva York en Queens, y según NYPD ya él había sobrevivido a otro tiroteo este mismo año. También este mes un hombre de unos 30 años fue apuñalado en un tren de la línea 4 del Metro cerca de Wall St, en el Bajo Manhattan. reportó New York Post; y el sábado 11 de abril tres pasajeros mayores fueron atacados con machete por un sospechoso que fue abatido por la policía en Grand Central.

En particular los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad. La tendencia pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.

La semana pasada dos hombres fueron apuñalados -uno de ellos mortalmente- a las afueras de un centro de atención diurna para personas sin hogar en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC).

