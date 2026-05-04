Aterrizaje en Newark termina en choque contra poste y camión en autopista

Una aeronave de United Airlines chocó contra un poste de luz y un camión en la autopista de peaje de Nueva Jersey mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional Newark Liberty el domingo en la tarde, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, el vuelo 169 de United Airlines aterrizó en la pista de aeropuerto de Newark poco antes de las 2:00 de la tarde del domingo y, en medio del aterrizaje, chocó contra un poste de luz en la autopista de peaje.

Un vocero de la aerolínea afirmó que el avión Boeing que partió desde Venecia, Italia, “aterrizó sin problemas” y “se dirigió a la puerta de embarque con normalidad” pese al inesperado contratiempo.

La pista 29, donde aterrizó el avión, es perpendicular a la autopista. Los aviones que aterrizan por lo general sobrevuelan la concurrida autopista a baja altitud -a pocos metros de los coches que pasan- antes de tocar tierra.

La policía estatal de Nueva Jersey indicó que el tren de aterrizaje y la parte inferior del avión impactaron contra un poste y con un camión con remolque. El poste cayó entonces sobre una camioneta Jeep que circulaba por la autopista de peaje.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del camión fue llevado a un hospital local con heridas que no ponían en peligro su vida.

Ninguno de los 221 pasajeros ni los 10 miembros de la tripulación del vuelo internacional resultaron heridos en el choque, informó la aerolínea.

De acuerdo con United Airlines, toda la tripulación del vuelo fue “suspendida de sus funciones” a la espera de una investigación sobre el incidente, informó New York Post.

Un video filmado por testigos que circulaban por la autopista de peaje mostraban al avión deslizandose peligrosamente cerca de la carreterra. Un poste de luz parecía haberse partido por el medio, y la parte inferior restante estaba doblando hacia la pista de aterrizaje.

El aterrador accidente está siendo investigado por las autoridades competentes.

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