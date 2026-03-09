Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, pide respeto a la privacidad de la cantante tras su arresto

El exesposo de la cantante Britney Spears, Sam Asghari, se pronunció con respecto al arresto de la artista por conducir bajo los efectos del alcohol en California el pasado miércoles.

Durante una entrevista en Fox News, el actor de origen iraní abordó la situación legal que enfrenta Britney Spears tras ser arrestada. El actor pidió privacidad para la cantante, en especial por el daño que causó la exposición pública en la salud mental de la artista en el pasado.

“Cuando se trata de personas que cometen errores, lo entiendo. Creo que todos merecen privacidad y espero que la prensa haya aprendido de lo ocurrido en el pasado, que le den la privacidad que necesita”, dijo el actor en la entrevista luego de abordar la situación que actualmente enfrenta su país natal.

Sam Asghari y Britney Spears estuvieron casados desde 2022 y hasta 2024. Sam presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2023, 14 meses después de que se casaran en su casa de Thousand Oaks, citando “diferencias irreconciliables”.

Además de Asghari, Kevin Federline, exesposo de Britney Spears y padre de los hijos de la artista, también se pronunció tras el arresto.

Mark Vincent Kaplan, abogado de Federline, se pronunció en su nombre en una declaración a TMZ. “Kevin espera lo mejor para Britney. Y si necesita ayuda, espera que ella no se resista ni quienes intentan colaborar con ella”, declaró el abogado.

‘La Princesa del Pop’ fue arrestada el miércoles bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California. Los policías detuvieron a la cantante luego de someterla a pruebas de sobriedad. También fue llevada al hospital para evaluar sus niveles de alcohol en sangre. Spears fue puesta en libertad y está en la espera de su juicio.

El representante de Spears emitió un comunicado en el que afirma que el incidente es “inexcusable y desafortunado”. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles”, dijo.

Se espera que la interprete de ‘Baby One More Time’ se presente en tribunales el próximo 2 de mayo.

