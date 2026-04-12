Britney Spears ingresa voluntariamente a un centro de tratamiento

La cantante Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento para las adicciones cinco semanas después de su arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. La información la confirmó el representante de Spears a la revista PEOPLE en un comunicado.

De acuerdo con un comunicado, la artista tomó esta decisión y está recibiendo el apoyo de sus seres queridos, incluyendo sus hijos.

“Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que Britney necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para garantizar su bienestar y éxito”, dice el comunicado.

La reconocida artista fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de drogas y alcohol (DUI) en Ventura, California, el 4 de marzo. Fue puesta en libertad al día siguiente.

Su representante aseguró que el incidente fue “completamente inexcusable” y que “con suerte este puede ser el primer paso en un cambio largamente esperado que necesita ocurrir en la vida de Britney”.

Se desconocen detalles sobre el centro de rehabilitación en el que se encuentra la artista y tampoco se sabe cuánto tiempo permanecerá internada.

El comportamiento de Britney Spears en redes sociales ha causado preocupación. La artista ha publicado extraños videos bailando sola en su casa e incluso en una oportunidad compartió uno con cuchillos, los cuales dijo después que no eran reales.

Este comportamiento comenzó luego de que un juez puso fin en 2021 a la tutela que su padre impuso a la cantante durante 13 años, la cual le impedía tomar sus propias decisiones financieras y personales.

El rápido ascenso a la fama de Britney Spears tuvo un impacto psicológico negativo en ella. La artista se vio sumamente afectada por la sobreexposición mediática y la manera en la que perdió el control de su vida por sus compromisos profesionales.

En 2008, la artista fue internada en un centro psiquiátrico luego de que se encerró en un baño con uno de sus hijos, quien tenía poco más de un año. Por este incidente, el padre de los dos hijos de Spears, Kevin Federline, obtuvo la custodia completa de sus hijos. En sus memorias de 2023, “The Woman in Me”, Britney Spears explicó que en ese momento no quería que se llevaran a sus bebés y quería tenerlos con ella “unas horas más”.

Federline, quien se casó con Spears en 2004 y se separaron legalmente en 2006, expresó su preocupación por la cantante en sus memorias publicadas en octubre de 2025. “Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Desde mi perspectiva, el tiempo corre y nos acercamos al final. Algo malo va a suceder si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden con las manos vacías”, escribió.



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