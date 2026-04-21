Nueva York reporta caída histórica en violencia armada, pero persisten episodios de violencia

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que la violencia armada sigue en descenso en el estado y destacó cifras que apuntan a mínimos históricos en los primeros meses de 2026.

Sin embargo, recientes episodios de violencia en espacios públicos y un aumento de delitos en el transporte masivo muestran un panorama más complejo que matiza el optimismo oficial.

Datos difundidos por la gobernación señalan que los 28 departamentos policiales que participan en la Iniciativa para la Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego registraron 81 tiroteos con heridos entre enero y marzo de 2026, una caída de 65% frente a los 229 casos del mismo período en 2021.

Las personas heridas por disparos bajaron de 262 a 88 (-66%) y las muertes se redujeron de 28 a 11 (-74%), según la información oficial.

Hochul afirmó que estos resultados reflejan el impacto de las inversiones en seguridad pública, que superan los $3,000 millones de dólares desde que asumió el cargo, así como el fortalecimiento de leyes de armas y programas comunitarios.

“Las comunidades registran menos tiroteos, menos víctimas y menos familias devastadas”, sostuvo.

Uno de los casos mencionados por la gobernación es Buffalo, donde las autoridades reportan el nivel más bajo de violencia armada en dos décadas. En esa ciudad, los tiroteos con heridos pasaron de 63 en el primer trimestre de 2021 a 10 en el mismo lapso de 2026 (-84%), mientras que las muertes bajaron de 16 a 1.

Además, cinco departamentos —Utica, Troy, Newburgh, Mount Vernon y Hempstead— informaron cero incidentes de disparos en ese período.

Las cifras oficiales también muestran descensos en otros delitos en Buffalo durante 2026. Señalan que los delitos graves cayeron 6%, los violentos 18% y los contra la propiedad 3%, en comparación con el año anterior.

No obstante, estos datos conviven con hechos recientes que reflejan que la violencia armada no ha desaparecido del día a día, especialmente en la ciudad de Nueva York.

Este mismo viernes, una mujer de 20 años fue baleada en la garganta cuando llegaba a trabajar a una tienda Target en Staten Island. La policía sospecha que el atacante fue su pareja, quien huyó del lugar y aún no ha sido detenido. La víctima sobrevivió.

Ese caso se suma a una serie de incidentes recientes en espacios públicos. Un adolescente de 15 años murió en un tiroteo en un parque de Queens, apenas un día después de otro caso similar en Long Island.

Semanas antes, un hombre fue asesinado a tiros en Harlem y una bebé resultó herida por una bala perdida en Brooklyn. También se han reportado ataques a plena luz del día que dejaron heridos menores de edad y adolescentes en distintos puntos de la ciudad.

Aunque las estadísticas generales muestran una tendencia a la baja en homicidios y tiroteos, estos episodios, muchos de ellos ocurridos en lugares concurridos, mantienen la percepción de inseguridad.

En varios casos recientes, además, no se han anunciado arrestos.

El contraste también aparece en el sistema de transporte público, donde gasta el 5 de abril los robos en trenes y autobuses aumentaron 21% en comparación con el mismo período de 2025 (128 frente a 106).

Los asaltos leves subieron 12% y los hurtos menores 4%, mientras que los homicidios pasaron de cero a tres en lo que va de año.

Si bien los delitos graves en el transporte bajaron ligeramente (6%), expertos advierten que la cifra no incluye incidentes recientes de alto impacto, como un ataque con machete contra tres pasajeros.

Además, en comparación con los niveles previos a la pandemia, los asaltos han aumentado alrededor de 60%.

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