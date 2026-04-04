Hochul evalúa acuerdo que permitiría jubilarse a los 55 años: costaría hasta $1,500 millones de dólares

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está evaluando un posible acuerdo que permitiría a empleados públicos contratados después de 2012, incluidos maestros y personal de salud, jubilarse a los 55 años.

La medida podría representar un costo de hasta $1,500 millones de dólares para los contribuyentes, reportó The New York Post.

Actualmente, trabajadores pertenecientes en su mayoría a la AFL-CIO de Nueva York deben esperar hasta los 62 años para retirarse. El posible cambio reduciría significativamente esa edad de jubilación para la llamada Categoría 6, creada para empleados ingresados desde 2012.

Las negociaciones se están llevando a cabo directamente entre Hochul y el presidente de la AFL-CIO de Nueva York, Mario Cilento, en representación de sindicatos que agrupan a más de 2.5 millones de trabajadores del sector público.

Legisladores estatales no estarían participando en estas conversaciones, que podrían incorporarse al presupuesto estatal, según el mismo medio.

La propuesta incluye una reducción en la tasa de cotización de los empleados del 4,5% al 3,5%, lo que añadiría cientos de millones en costos adicionales.

En total, The New York Post estima que el plan implicaría unos $835.9 millones de dólares vinculados a la reducción de la edad de retiro y otros $593 millones por menores aportes, además de posibles cargas adicionales para gobiernos locales, incluida la ciudad de Nueva York.

La administración estatal, a través del director de presupuesto Blake Washington, expresó preocupación por el impacto financiero. En declaraciones citadas por el Post, sostuvo que los costos no solo afectarían al estado, sino también a los gobiernos locales, y advirtió sobre la necesidad de evaluar la viabilidad fiscal del plan.

“Como es lógico, no”, respondió Washington al ser consultado sobre si los gobiernos locales deberían asumir esos costos, según el medio.

Mario Cilento defendió la iniciativa en un comunicado citado por el diario neoyorquino y aseguró que buscan soluciones para aliviar presiones fiscales y mejorar la equidad de los trabajadores públicos.

Por su parte, el presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, afirmó que revertir el denominado Nivel 6 es una prioridad, mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha mostrado abierto a revisar el sistema de pensiones, aunque advirtió que cualquier cambio debe considerar la estabilidad financiera de la ciudad.

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