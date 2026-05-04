El Vaticano confirma reunión entre León XIV y Rubio el próximo jueves

La oficina de prensa del Vaticano ratificó este lunes el encuentro entre el papa León XIV con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la agenda oficial del pontífice para el próximo jueves.

La audiencia está programada para las 11:30 a.m., hora local, en las instalaciones del Palacio Apostólico, y se produce en medio de tensiones verbales entre el líder de la Iglesia católica y el presidente Donald Trump.

Se espera que el secretario Rubio aterrice en Roma con el objetivo de apuntalar la relación bilateral entre Washington y el Estado vaticano. Según reportes difundidos por EFE, el cronograma del jueves también incluye una audiencia previa para el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien tiene previsto ingresar al complejo apostólico a las 8:45 a.m., hora local.

Antecedentes del desencuentro diplomático

La relación entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV ha registrado fricciones recientes relacionadas con el conflicto bélico en Irán. El pasado 7 de abril, el pontífice manifestó su postura sobre la situación en Oriente Medio. En esa oportunidad, calificó como “inaceptable” la intención del mandatario de Washington de eliminar una civilización completa durante las operaciones militares contra Teherán.

Ante estas declaraciones, el presidente Trump utilizó sus plataformas de comunicación para responder a las críticas del obispo de Roma. El jefe de Estado estadounidense describió al papa como un líder “débil” y lo señaló como “pésimo en política exterior”.

Una semana después de estos intercambios, León XIV afirmó que no tiene interés en debatir con la administración republicana y que mantendrá su enfoque en la promoción de la paz global.

Será el segundo encuentro entre León XIV y Rubio

Esta no será la primera interacción entre el secretario de Estado y el actual papa. El 19 de mayo de 2025, apenas un día después del inicio de su papado, León XIV recibió a Rubio y al vicepresidente JD Vance en el Vaticano. Ambos funcionarios estadounidenses comparten la fe católica con el pontífice.

Tras los incidentes diplomáticos de las últimas semanas, el vuelo de Rubio a la capital italiana representa el esfuerzo formal por restablecer la comunicación directa entre ambas potencias.

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