Irán asegura haber impedido entrada de destructores estadounidenses en Ormuz

Las fuerzas armadas de Irán informaron este lunes que lograron evitar el ingreso de destructores pertenecientes a Estados Unidos e Israel en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Según un comunicado oficial de las relaciones públicas del Ejército, compartido por la agencia Tasnim, la maniobra se ejecutó mediante una advertencia rápida y contundente de la Fuerza Naval, e impidió que los buques extranjeros penetraran en el área marítima controlada por Teherán.

El comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, ratificó la postura de ataque contra cualquier fuerza que intente cruzar el paso estratégico.

“Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”, señaló Abdolahi en declaraciones recogidas por EFE.

Coordinación obligatoria para el tránsito comercial

Ante la inestabilidad en la zona, el alto mando militar emitió instrucciones directas para la navegación civil y petrolera. En tal sentido, el general Abdolahi exigió a todos los buques comerciales y petroleros abstenerse de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida.

Según el jefe militar, las iniciativas de la administración Trump para “alterar la situación actual no tendrán otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona”.

El despliegue militar del Proyecto Libertad

La respuesta de Irán surge después de que el presidente Donald Trump informara en Truth Social sobre la puesta en marcha de la operación Proyecto Libertad. La misión militar contempla la movilización de más de 100 aeronaves, destructores navales y drones, además de un contingente de 15,000 soldados.

El objetivo principal es liberar las embarcaciones que han quedado atrapadas por el bloqueo iraní tras peticiones de auxilio de diversos gobiernos. El conflicto en la zona se mantiene desde el pasado 28 de febrero, fecha en que estallaron las hostilidades, seguida por un bloqueo naval de Estados Unidos aplicado sobre puertos iraníes desde el 13 de abril.

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