Marcus Thuram recrea la icónica foto de Kobe Bryant tras ganar el Scudetto con el Inter

Milán vuelve a teñirse de “Nerazzurro”. El Inter se proclamó campeón de la Serie A a falta de tres jornadas para el final, tras derrotar por 2-0 al Parma en un San Siro entregado a su equipo.

Bajo la dirección técnica de Cristian Chivu, el conjunto lombardo ha recuperado el trono del fútbol italiano, sumando así el 21º Scudetto de su historia en una temporada marcada por una superioridad incontestable.

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La victoria definitiva llevó el sello de dos de los pilares del equipo esta campaña. Marcus Thuram fue el encargado de abrir el marcador, encarrilando un triunfo que sentenciaría Henrikh Mkhitaryan en los compases finales del encuentro. Con este resultado, el Inter sella una trayectoria impecable en la liga, donde Thuram ha emergido como una de las piezas más determinantes del esquema de Chivu.

Un homenaje a Kobe Bryant

Más allá de lo ocurrido en el césped, la imagen de la jornada se produjo en los vestuarios. Marcus Thuram, gran admirador del baloncesto, quiso rendir homenaje a la leyenda de la NBA Kobe Bryant recreando una de sus fotografías más emblemáticas.

El delantero francés imitó la pose de Bryant tras ganar las Finales de 2001 con los Lakers, apareciendo en una actitud reflexiva y de profundo alivio junto al trofeo.

Acompañando la imagen en sus redes sociales, Thuram envió un mensaje contundente a la afición: “El tricolor ha regresado a casa y nunca volverá a dejarnos”. Este gesto subraya la mentalidad competitiva del atacante de 28 años, quien ha firmado una temporada estelar con 13 goles en 28 partidos de liga.

El equipo ahora tiene la mirada puesta en el próximo 13 de mayo, fecha en la que se enfrentarán a la Lazio en la final de la Coppa Italia. Un triunfo en Roma supondría el doblete nacional para el proyecto de Chivu, antes de encarar un mercado de fichajes de verano en el que se espera que el club refuerce la plantilla para asaltar la Champions League la próxima temporada.

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